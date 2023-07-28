«Киностудия КИТ» объявляет о старте съёмок сериала «Последний из стаи»

В Минске стартовали съёмки остросюжетного детектива «Последний из стаи», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «Первая студия» по заказу телеканала НТВ. Расследование преступления приводит майора полиции в родной город, где всё ещё живы призраки прошлого и живет «стая», не готовая его отпустить. Главную роль в картине исполнит Иван Оганесян.

Майор Панфилов и система, которой он служит, – понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него – это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит.

Новое расследование ведёт Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.

Иван Оганесян: «Мой герой сложный, надломленный, очень неоднозначный, он суровый и в то же время ищущий любви и понимания. Тяжелое прошлое сделало его непримиримым и неприступным, при этом в работе он неистов, он буквально одержим ею. Это в некоторым смысле сублимация, и это тоже не даёт ему возможности обрести простое человеческое счастье».

Сергей Гиргель, режиссёр проекта: «Меня привлекло то, что сериал даёт возможность показать персонажей объёмными. Никто из героев не является просто «функцией»: у каждого свои «скелеты в шкафу», свой ад и рай, а потому интересно наблюдать, как происходит борьба всех со всеми, как жертва становится охотником и наоборот. Верим, что зрителю будет интересна и сама история и то, как и какими средствами коллектив решает творческие задачи».

Премьера сериала «Последний из стаи» состоится на телеканале НТВ.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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