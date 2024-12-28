Жители Москвы и Московской области поделились своим отношением к деньгам и успеху

К выходу нового сезона сериала «Успешный» аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС опросили жителей Московского региона и выяснили, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег. Исследование показало, что почти половина жителей Москвы и Московской области уверены, что счастье зависит от количества денег. Также основными поводами для радости стали здоровье и семейное благополучие.

54% жителей Московского региона уверены, что успех заключается в семейном счастье. Для 51% опрошенных — это материальное благополучие. 39% опрошенных основным фактором успеха назвали здоровье и долголетие.

Больше половины жителей региона назвали деньги главным показателем счастья — этот вариант выбрали 57%. Больше всего опрошенных (62%) ответили, что счастливыми их делает семья. 47% жителей уверены, что счастливыми их делает здоровье. Хобби и увлечения стали основным фактором для счастья у 35% опрошенных, а путешествия — у 32%. При этом почти половина жителей Москвы и Подмосковья (48%) уверены, что счастье напрямую зависит от денег, из них 52% — мужчины, а 48% — женщины.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что, внезапно получив крупную сумму денег, более половины жителей Москвы и Московской области потратили бы ее на улучшение жилищных условий (64%). 23% опрошенных вложили бы деньги в инвестиции, 32% жителей потратили бы их на путешествие, а 15% — на подарки близким людям. Только 12% опрошенных потратили бы крупную сумму на образование.

1 января в онлайн-кинотеатре KION выходит продолжение комедии «Успешный» от создателей «Полицейского с Рублевки» про актуальную тему коучинга и инфобизнеса, и 77% жителей Московского региона хотели бы посмотреть сериал, в котором герой-неудачник по жизни выдает себя за бизнес-тренера и учит миллиардера искренне радоваться жизни и быть счастливым. При этом лишь 9% признались, что обращались к представителям инфобизнеса. 33% жителей региона не готовы в будущем обратиться к услугам коучей, наставников и представителей марафонов, а 67% рассматривают эту возможность вероятной.

Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.