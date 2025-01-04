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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОколо 31 тыс. человек за год посетили Музей Победы по «Пушкинской карте»

Около 31 тыс. человек за год посетили Музей Победы по «Пушкинской карте»

editor
By editor
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музей победы осенью
Фото © пресс-служба Музея Победы

Порядка 31 тысячи человек в 2024 году посетили Музей Победы и его филиалы по «Пушкинской карте». Всего же с момента старта программы 1 сентября 2021 года картой для посещения музея воспользовались почти 85 тысяч гостей.

«В этом году в главном здании музея на Поклонной горе, а также в филиалах стартовали новые программы, которые доступны молодежи по «Пушкинской карте». Например, «Г.О.Р.А. «Олимп» – специальная экскурсия для участников Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», квест «Автограф Победы», который проходит сразу по двум площадкам Ржевского филиала, и многое другое», — рассказали в Музее Победы.

В рамках программы «Пушкинская карта» молодые люди в возрасте 14-22 лет в течение года смогли бесплатно побывать на выставках, экскурсиях, квестах и мастер-классах Музея Победы и его филиалов в Москве, Красногорске, Жукове и подо Ржевом. Всего же держателям карты доступны более 20 различных программ.

Традиционно наиболее популярными в 2024 году стали экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг Народа» (3,3 тысяч человек) и «Битва за Москву. Первая Победа!» (1,2 тысяч человек). В локациях исторически достоверных декораций, фильмов-реконструкций, подлинных раритетов и элементов иммерсивного театра посетители буквально погружаются в события прошлого и могут узнать о подвиге защитников столицы и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Также молодые люди интересовались постоянными экспозициями филиалов Музея Победы и приобретали на них входные билеты. Так, например, по «Пушкинской карте» музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» на Поклонной горе посетили более 5 тыс. молодых гостей.

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