Академия Анимационного искусства подвела итоги года

Вопрос, который волнует многих: как сделать так, чтобы дети и взрослые выбирали хорошие мультфильмы? Как анимация может стать инструментом, формирующим личность ребёнка? Ответ прост: объединить усилия выдающихся мастеров анимации, педагогов детских мультстудий и юных зрителей в одном проекте. Именно это и сделала Академия Анимационного искусства в рамках уникального образовательного и одновременно творческого проекта «Школа Хитрука».

1-я часть проекта проходила в июле 2024 г., в Уральском Государственном архитектурно-художественном университете имени Н.С. Алферова (УрГАХУ) в Екатеринбурге. В Дизайн-центре УрГАХУ собрались студенты анимационного отделения этого вуза и филиала ВГИК в Ростове-на-Дону. Режиссёрский интенсив проходил под руководством опытных мастеров – режиссера анимации, педагога Лизы Скворцовой и художественного руководителя проекта, режиссера анимации Оксаны Черкасовой.

В рамках интенсива студенты в сжатые сроки воплощали свои идеи по созданию мультфильмов. И это особенно понравилось будущим режиссёрам, поскольку помогло прокачать новые навыки, научиться оптимизировать творческий процесс. «Очень вдохновляет, когда ты не сидишь над чем-то долго, а фантазируешь…» – призналась одна из студенток, участниц интенсива. Педагог Лиза Скворцова была восхищена своими учениками: «Они сделали невозможное. Я, честно говоря, не могу сделать кино за 10 дней. Они смогли».

В дни работы «Школы Хитрука в Екатеринбурге» состоялись открытые онлайн-уроки мэтров отечественной анимации: Юрия Норштейна и Андрея Хржановского. Общение с мастерами очень вдохновило студентов, помогло понять секреты творческого процессе создания анимационного кино.

По итогам работы Школы прошли Открытые премьеры в Москве и г. Екатеринбурге. Премьеры проходили при полных залах.

У этих мультфильмов уже есть и своя фестивальная истории, так осенью этого года фильм «РЭМ» режиссёра Елены Цыгановой стал лауреатом Большого фестиваля мультфильмов – получил Специальный приза официальной сети фестиваля «ВКонтакте».

После Екатеринбурга «Школа Хитрука» переехала в Калужскую область, в славный город Тарусу. Здесь с 26 сентября по 7 октября была организована образовательная программа. Для молодых преподавателей анимации Школ креативных индустрий и детских студий из разных регионов России свои Мастерские провели мэтры отечественной анимации – члены Академии Хитрука – Алексей Дёмин, Лиза Скворцова, Наталья Орлова, Мария Муат, Вадим Жук, Марина Курчевская, Оксана Черкасова и другие.

Главным событием Школы в Тарусе стал приезд Юрия Борисовича Норштейна. Всемирно известный режиссёр анимации поделился секретами своего мастерства, провёл Автограф-сессию, а также встретился с юными зрителями г. Тарусы.

Основной творческой площадкой Школы Хитрука для встречи со зрителями стало Арт-пространство «Белый Лист», где по выходным работала МультШкола, проходили Открытые творческие мастерские Мастеров, мультпоказы и мастер-классы по разнообразным анимационным техникам.

Большой популярностью у жителей города пользовались плэнеры, которые проводила художник Олеся Медведева. Невзирая на капризную осеннюю погоду, все с удовольствием принимали участие в этом творческом действе.

Важным событием стал Перформанс Коллаборации (соединения и дополнения) ЭтноМузыки и Анимации под руководством режиссера анимации Галины Голубевой, участие в котором принимали музыканты из разных городов России. Два прекрасных искусства соединились в общем порыве и подарили зрителям-слушателям массу эстетического удовольствия и положительных эмоций.

Казалось, что абсолютно все школьники города приняли участие в Днях Амбассадора – посланника анимации. Это задорный и познавательный формат проф-ориентационных мероприятий был горячо поддержан отделом образования Тарусского района и стал ключевым в работе «Школы Хитрука» для школьников Тарусы.

А на память осталась интерактивная фотовыставка «Галерея Мастеров Анимации», которая уютно разместилась в фойе киноконцертного зала «Мир».

Наталья Савочкина, руководитель студии мультипликации «Пластилин» (г. Саратов):

«Для меня самым ярким событием этого года стало участие в Школе Хитрука в Тарусе. Незабываемые мгновения! Две недели мы смотрели мультфильмы вместе с режиссёрами, узнавали историю создания этих картин. Важно было оказаться в сообществе педагогов, которые занимаются детской мультипликацией. Меня потрясла их энергетика, их готовность учиться и делиться своим личным опытом. Мы, как губка, впитывали всё вокруг и были невероятно счастливы, взаимодействую с мэтрами отечественной анимации и друг с другом».

Самой большой по количеству зрителей (более 10,5 тыс. человек) стала 3-я часть проекта – Школа Хитрука для Школьников. Мультпоказы и интерактивные фотовыставки «Галерея Мастеров» прошли в 30-ти регионах страны, в т.ч. на Дальнем востоке, в Бурятии, Новосибирской области и ХМАО-Юрга, продемонстрировав в очередной раз огромный интерес подрастающего поколения к интересным познавательным программам и главное — к отечественной классической анимации.

Самым грандиозным по масштабам (около 200,0 тыс. онлайн зрителей) стали «АнимаМосты через всю страну», которые транслировались из студии Российской государственной Детской библиотеки, г. Москва. Зрители АнимаМостов узнали о том, что снимали и что сейчас снимают на киностудиях «Союзмультфильм», «Мельница», «Пилот», «Мастер-фильм» и др.; о новых проектах режиссеров Александра Петрова, Ирины Евтеевой, Марии Муат. Для тех, кто не успел на прямые трансляции, АнимаМосты выложены на странице РГДБ в «Одноклассниках», их можно пересмотреть, и еще раз прикоснуться к фантастическому миру анимации, узнать о новых работах волшебников, которые дарят нам радость своими мультфильмами.

Школа Хитрука не только открывает новые горизонты для юных зрителей, но и закладывает фундамент для будущего отечественной анимации, будущего, в котором искусство и образование идут рука об руку, создавая яркие, вдохновляющие истории для новых поколений.

Светлана Ермакова, заместитель директора Саратовского областного Дома работников искусств:

«Мы всегда рады поддерживать проекты Академии Хитрука. Потому что для нас это уникальная возможность познакомить жителей города, наших постоянных зрителей с авторской анимацией. В этом году проект Академии Хитрука вдохновил нас на создание собственного, масштабного, интересного проекта «Школа детской анимации», который был осуществлён с региональным отделением Союза кинематографистов. Мы смогли пригласить больших режиссёров. Они провели ряд творческих встреч, мастер-классов, показали ребятам студий «Пластилин» и «Два кадра», как создаётся мультфильм пошагово, ответили на все интересующие вопросы и, конечно, зарядили их энергией для следующего творческого проекта».

Проект «Школа Хитрука» проводится при грантовой поддержке Президентского Фонда Культурных инициатив.