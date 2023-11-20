Жители Мурманска первыми увидели новый сезон «Полярного» с Михаилом Пореченковым

В минувшие выходные в Мурманске состоялась премьера третьего сезона сериала «Полярный» – авантюрной комедии о бывшем бандите Вите Мяснике, который нашёл своё счастье в тихом северном городке. Мероприятие прошло в рамках международного кинофестиваля «Северный характер», в конкурсную программу которого в 2023 году вошли фильмы и сериалы кинематографистов Белоруссии, Казахстана, Ирана, Армении, Великобритании, Франции, США, Норвегии, Малайзии, Израиля, Китая, Латвии, Коста-Рики, России. В центре внимания авторов лент кинофестиваля – человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, а также вдохновляет других на преодоление трудностей.

Показ прошёл в мурманском кинотеатре «Мираж Синема». Проект представили шоураннер Дмитрий Малина, актёр Дмитрий Колчин, а также мурманские артисты, снявшиеся в новом сезоне: Лариса Белодед, Марина Волкодав и Дмитрий Пастер. Зрители увидели первые две серии, съёмки которых проходили в Кировске, Апатитах и городе Полярные Зори в марте-апреле 2023 года.

В продолжении морозного сериала к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, Мария Кравченко, Антон Богданов, Жаргал Бадмацыренов и другие. Также к касту присоединятся Александр Ратников («Капельник») и Елена Воробей. Над сценарием работали Дмитрий Малина и Эльдар Джафаргулиев при участии Максима Кожаева и Александра Базалеева. Продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Владимир Шапошников. Шоураннер – Дмитрий Малина.

Дмитрий Колчин, актер:

«Я знаю почему «Полярный» нашел такой большой и приятный отклик у огромного количества зрителей, потому что людям показали зиму из их детства. Зиму и в человеческих отношениях, как преодоление. Зиму снежную с высокими сугробами, которую представляли в детстве и которую, став взрослыми потеряли совершенно безвозвратно. Сериал «Полярный» — это форма небольшой сказки для взрослых с житейскими проблемами и выходами из этих проблем. Каждый сюда себя переносит и каждый на себе примеряет те условия и факторы, которые предоставлены герою».

Дмитрий Малина, шоураннер:

«Полярный» — это добрая зимняя сказка, где всегда побеждает добро. За этим, наверное, просто приятно наблюдать, потому что хочется, чтобы и в жизни было так, как в «Полярном». Мурманская область обладает своим неповторимым шармом. Здесь уникальная природа и какая-то своя «северная» атмосфера. Где ещё найдешь такую фактуру и таких прекрасных людей?».

Елена Торчинская, главный продюсер 1-2-3 Production: «Холодный и пасмурный ноябрь в этом году не страшен нашим зрителям, потому что новый сезон самого теплого зимнего сериала Полярный уже спешит в эфир, и обязательно согреет и поднимет настроение. Герои Полярного - влюбленные, настойчивые, наивные, добрые, честные (и не очень), но обязательно идущие в своих идеях и принципах до конца, обязательно подарят приятные эмоции и от души рассмешат каждого».