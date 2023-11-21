«Сказки о золотых яблоках»: завершение пятилетней паблик-арт программы

Солнечный факел. Инсталляция. Виктор Поляков. Москва

Завершается пятилетняя паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках», в ходе которой российские и зарубежные художники из разных стран создавали объекты уличного искусства.

Программа реализовывалась экспертами бюро «Новь» и Институтом исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть» совместно с 40 российскими и зарубежными художниками, а также мировыми экспертами по архитектуре, фольклористике, ландшафтному дизайну и истории культуры. Для этого были переосмыслены в том числе локальные истории и сюжеты татарского эпоса. В целом, было создано более 40 арт-объектов, в том числе муралы, скульптуры, лазерные инсталляции и мультимедиа-объекты.

Цель проекта – культурная перезагрузка Альметьевска, исследование культурных кодов Татарстана и компании «Татнефть». Единая концепция проекта доносит историю и ценности с помощью современного художественного языка, а также придает городу индивидуальность и неповторимый облик.

В дополнение к исследованию культуры была проведена обширная образовательная программа – лаборатории, лекции, мастер-классы, на которых жители города знакомились с различными видами искусств и создавали свои арт-объекты: ленд-арт, ярнбомбинг (вязаное граффити), муралы, объекты ландшафтного дизайна и многое другое.

Коробочка с сокровищами. Мурал. Данила Shozy. Москва

Гусыня. Мурал. Николас Санчез. Монтевидео, Уругвай

Теория происхождения нефти. Мурал. Артем Стефанов. Москва

Ожидание. Мурал. Erendaj. Пенза

В домике. Мурал. Рустам Qbic. Казань

Важный вектор дальнейшего развития – открытые мастерские и арт-резиденции, которые запустятся в 2024 году. Местные резиденты, прошедшие отбор, получат все необходимое оборудование и материалы для работы над своими проектами в мастерских в течение года. Это позволит им развиваться технически и творчески, и делиться своим опытом, проводя бесплатные мастер-классы для горожан.

Одно из достижений проекта в 2023 году – специальное упоминание в ежегодной международной премии Architizer A+Award. Индустриальный сквер удостоился его в категории Architecture +Urban Transformation. Architizer A+Awards — это крупнейшая программа награждений, направленная на продвижение лучших архитектурных продуктов года. Специальное упоминание означает мировое признание проекта профессиональным комьюнити в области архитектуры и дизайна. Из тысяч представленных проектов менее 5% получают награду Special Mention.

Индустриальный сквер. Андрей Воронов. Санкт-Петербург

Наиль Маганов, генеральный директор компании «Татнефть»:

«В Альметьевске живут дети, внуки и правнуки энтузиастов, приехавших сюда со всей страны. Нам по наследству передались здоровый авантюризм, открытость новому, стремление созидать. Сегодня мы не просто добываем нефть. Наша миссия – вместе создавать энергию жизни для устойчивого будущего, и мы стремимся сделать жизнь вокруг красивой, осмысленной, уютной, комфортной. Чтобы жители гордились, а молодежь, оставаясь в родном городе, получала хорошее образование, занималась искусством и могла найти себя здесь, в Альметьевске. Поэтому для нас так важна урбанистика. Городская культура повышает качество жизни людей».

Полина Еж, основатель бюро «Новь» и представитель кураторской группы проекта:

«Проект “Сказки о золотых яблоках” позволил создать прочный фундамент для формирования нового локального творческого сообщества, которое теперь следует поддерживать и направлять. Мы планируем делать акцент на взаимодействии с региональными художниками и экскурсоводами. Это важно для реализации их собственного творческого потенциала».

На этом заключительном этапе проекта были созданы следующие арт-объекты: скульптурная группа «Радиолярии» (Сергей Соболев, Москва) на территории нового кампуса Высшей школы нефти. Радиолярии – микроскопические одноклеточные организмы, играющие значимую роль в формировании современных источников углеводородов, в первую очередь, месторождений нефти. Ажурный скелет радиолярий обладает завораживающей эстетикой и грандиозным разнообразием форм – их отпечаток на известняке во время геологоразведки свидетельствует о наличии нефти в недрах земли.

Сергей Соболев, художник:

«В сознании многих людей нефть, при ее несомненной пользе для современной жизни, является чем-то противоречащим идеям экологии, как будто она придумана людьми в эпоху индустриализации. Каково же было мое собственное удивление от осознания того, что нефть – такой же природный продукт как собственно и все, что присутствует на нашей планете. У нее есть своя потрясающая история возникновения, которая напрямую связана с историей образования жизни на земле. Самым большим удивлением для меня как для художника, стало фантастическое многообразие форм и скелетных структур древних планктонов, которые за миллионы лет и сформировали осадочные породы углеводородных ископаемых. Природа прекрасна во всех своих проявлениях, и смысл проекта в том, чтобы замечать и любоваться ее красотой и фантазией даже в самых неожиданных ситуациях».

Функциональный объект «Великан» (Андрей Люблинский, Санкт-Петербург). Вдохновением послужила история о воспоминаниях жителей села Кичучатово про великанов — олы батырлар, — которые когда-то населяли эти земли.

Андрей Люблинский, художник (функциональный объект «Великан»):

«На создание работы меня вдохновили воспоминания жителей села Кичучатово про олы батырлар, которые когда-то населяли эти земли. Большие и могучие персонажи оберегали местных жителей от разного зла. Так родилась идея скульптурной группы, состоящей из металлического Великана 3,5 метра высотой и нескольких скамеек. На одной из них расположился маленький человечек: он олицетворяет людей, которых герой защищает. На мой взгляд, «Великана» жители встретили тепло. Он располагает к коммуникации с прохожими, в частности, с детьми, и развивает фантазию подрастающего поколения».

«Яблоня» (Максим Свищев. Санкт-Петербург). По задумке автора, «Яблоня» претендует стать новым городским символом и объектом бытовых ритуалов. Проект символизирует заботу о собственном городе — воспоминание о яблоневых аллеях, которые высаживались в первые годы жизни Альметьевска как города.

Максим Свищев, художник, автор скульптуры «Яблоня»:

«Яблоня имеет сакральное значение во многих культурах. Для меня это дерево изобилия. Символ связи человека и природы. Таким образом, устанавливая скульптуру, я как бы еще и сажаю яблоню».

Также завершена реконструкция родника возле стадиона «Алнас», которая является частью и итогом работы лаборатории «Природа в городе/Город в природе». Родник выполнен из чупаевского камня: из него строили первые дома в Альметьевске. (Павел Игнатьев, Санкт-Петербург). Новое общественное пространство – точка притяжения, место забора питьевой воды, семейного отдыха и игр детей с природными материалами.

Алсу Амирова, гид:

«Я замечаю, что с каждым годом интерес к паблик-арту в Альметьевске только увеличивается. Благодаря паблик-арту во время экскурсий, человек может открыть для себя некоторые районы заново. Житель района «Яшьлек», вероятно, редко бывает в Первом поселке. А тут у него есть повод посмотреть на место под другим углом. Он не только создает связи между районами, но и зарождает дружеские отношения между разными национальностями и странами. Это проект, где дети и взрослые, вместе и наравне изучают историю своего края, свои корни. Стены словно разговаривают с нами. И смысл многих работ заключается в создании диалога: между историей нашего края, наших семей и другими людьми».

Подробнее о предыдущих этапах:

Первым направлением работы программы стало создание в Альметьевске нового городского пространства «Индустриальный сквер» по проекту архитектора Андрея Воронова. Концепция перевоплощения котельной площадью 8000 кв.м. с пустырем, обнесенным колючей проволокой, возникла после создания на её резервуарах и стенах в 2018 году масштабных муралов художников Артема Стефанова и Кирилла Kreal.

Через два года на территории появилась медиа-скульптура Виктора Полякова «Солнечный факел» со смотровой площадкой и лазерная инсталляция «Нокта» от студии С Е Т А П, созданная на основе экспериментов со светом Булата Галеева — учёного и художника из Татарстана.

Позднее газовые трубы промышленного назначения превратились в объекты паблик-арта, на площадке появился современный скейт-парк и городской сад, растения для которого были собраны в результате специальной ботанической экспедиции Игоря Сафиуллина.