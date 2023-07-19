Жители Саянска получат новый молодежный центр

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства центра молодежи и современной культуры в Саянске. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Строительство нового объекта культуры в Иркутской области пройдет в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019–2025 годы» и национального проекта «Культура».

Необходимость строительства нового центра культуры обусловлена нехваткой таких учреждений в самом молодом городке области – Саянске.

Это будет место притяжения с современными и функциональными пространствами. Под крышей центра будут собраны модные и востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга, универсальные классы для кружков, зал для хореографии, помогающие молодым людям совершенствовать навыки и знания, необходимые для успешной карьеры, в том числе на территории округа. Центр будет оснащен и оборудован всем необходимым. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха. Новый объект позволит значительно увеличить количество горожан, которые посещают молодежные клубы.

Застройщик – МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проектировщик – ООО «Северный ветер».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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