В Artplay Media прошел круглый стол на тему «Искусство 2.0. Нейрохудожник. Проекты, созданные нейронными сетями»

В Москве, в центре цифрового искусства Artplay Media прошел круглый стол на тему «Искусство 2.0. Нейрохудожник. Проекты, созданные нейронными сетями».

Модератором дискуссии выступила креативный директор Центра цифрового искусства Artplay Media Яша Мохначева-Яворская, а участниками стали эксперты из различных отраслей, использующие нейросетевые технологии и основатели российской нейросети для текстов ReText.AI — Богдан Салып, Ольга Шкряба и Елена Райтс.

В прошлом году вышли две революционные нейросети для генерации изображений - Midjourney и Stable Diffusion, изменившие представления о возможностях ИИ в искусстве. Следом, в ноябре американская компания OpenAI выпустила первую в мире полноценную генеративную нейросеть ChatGPT, способную написать код, как разработчик и создать сценарий для книги, как профессиональный драматург.

В гонке технологий Россия не уступила Западу и самыми яркими и нашумевшими примерами российских разработок весной этого года в области нейросетей стали YaLM от «Яндекс» и Kandinsky «Сбера», а весной этого года «Яндекс» представил новую нейросеть для генерации картинок по текстовым запросам «Шедеврум»

Эти события вызвали мировой резонанс и привели к массовым увольнениям в крупных корпорациях, попыткам властей запретить использование нейросетей на территории своих государств, а также широким дебатам о необходимости регулирования ИИ.

В рамках круглого стола, в Artplay Media, была рассмотрена ключевая проблема безработицы в результате популяризации нейросетевых технологий на примере сферы искусства и то, как изменится мир в ближайшие 10 лет.

Наталия Рубина:

«Процесс внедрения нейросетевых технологий даже в искусстве невозможно замедлить, поэтому у нас возникла идея создания мультимедийной выставки с помощью искусственного интеллекта. Нам хотелось самим исследовать эту тему, и снять с наших зрителей страх перед новым, рассказать о том, что такое нейросети и чего можно ожидать от этой технологии».

Елена Райтс, эксперт в области трендсеттинга и сооснователь российской нейросети ReText.AI, отметила важность развития нейросетевых технологий в России на примере особой социальной группы:

«В России 41,78 млн пенсионеров, технологии будут играть ключевую роль в улучшении их занятости».

В дополнении, Елена Райтс также подчеркнула активную роль государства в поддержке ИИ-инноваций, включая фонд «Сколково», который выделяет гранты от 20 до 100 млн рублей для разработки ИИ.

Положительное влияние нейросетей озвучил и Иброхимшо Абдучаборов:

«Использование нейросетей в обучении детей может оказать положительное влияние на их развитие. Как специалист, занимающейся обучением детей, я вижу много позитивных моментов, которые возникают при сочетании различных инструментов искусственного интеллекта. Я считаю, что следующее поколение инновационных проектов могут создаваться командами, состоящими из 2-3 специалистов, и вполне вероятно, что этими специалистами могут быть подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Это может показаться смелым утверждением, но я верю, что молодежь обладает потенциалом для создания новых, уникальных и инновационных решений».

Ольга Шкряба поделилась планами развития нейросети ReText.AI:

«Нейросетевые технологии открывают огромные возможности для всего общества. Мы сейчас развиваем нашу нейросеть в сторону проверки орфографии и грамматики, работаем над тем, чтобы наша платформа стала универсальным текстовым помощником и повысила уровень грамотности россиян и всех, кто использует русский язык».

Евгений Киткин подчеркнул влияние новых технологий в кадровом вопросе:

«Нейронные сети в работе ускоряют рутинные процессы, что позволяет любому специалисту сосредоточиться на более значимых задачах. Самое главное будет заблаговременно начать знакомиться и изучать различные нейронные сети и их применение в разных областях. Такие специалисты станут более конкурентоспособными на рынке труда. Я не вижу тут никаких рисков, только планомерная эволюция современного работника. Массовый рынок не должен бояться перемен, но людям придется приспосабливаться».

Андрей Мазур, руководитель отдела рекламы и партнер агентства «DOT Digital Agency», поделился своим видением влияния генеративных сервисов на производительность труда:

«Это двусторонний процесс: с одной стороны, мы можем работать с большим объемом задач, но с другой стороны, конкуренция увеличивается» — пояснил эксперт. «В результате, творческая продукция становится более доступной. Это, вероятно, отразится на дизайне бытовых приборов, интерфейсов, и даже одежды. Мы в агентстве оптимистично смотрим на эти перспективы, особенно приветствуя тех, кто уже активно использует нейросети».

Руководитель отдела машинного обучения и сооснователь отечественной нейросети для текстов ReText.AI Богдан Салып:

«На текущем этапе развития нейросети позволяют автоматизировать сложнейшие процессы и без привлечения рабочей силы, а в ближайшей будущем именно благодаря машинному обучению человечество сможет перейти на новый уровень технологического процесса. А дискуссии о захвате мира искусственном интеллектом не имеют под собой научного обоснования! Нейросети — это не наш враг, а наш союзник!»

По итогу, участники круглого стола сошлись во мнении, что нейросетевые технологии требуют общего регулятора и полноценного просвещения в этих областях для повышения квалификации и снятия страхов перед искусственным интеллектом, однако простых дискуссий недостаточно.

Выставка, созданная нейронными сетями проходит до 9 сентября 2023 года в ЦЦИ Artplay Media по адресу Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, вход 2А, 2 этаж.

В своей практике редакция АртМосковии также использует нейросети для создания генеративных изображений с целью бесплатной популяризации малоизвестных праздников и событий, и с удовольствием представляет некоторые из них, созданные совместно с нейросетями Кандинский 2.1, Кандинский 2.2:

Серия «Тетрис». Создано к Дню рождения игры «Тетрис». Отмечается 18 июля. Нейросеть Кандинский 2.2

В этой работе два праздника – День вкусной еды и День благодарности морской свинке. Оба праздника отмечаются 16 июля. Нейросеть Кандинский 2.2

Люди Древнего мира. Вольные фантазии участников редакции АртМосковия и нейросети Кандинский 2.2

Всемирный День шоколада. Отмечается 11 июля. Нейросеть Кандинский 2.2

День Никола Тесла. 10 июля отмечается 167 лет со Дня рождения знаменитого ученого и изобретателя! Нейросеть Кандинский 2.2

Всемирный День Поцелуя. В стиле «Дали». Отмечается 6 июля. Нейросеть Кандинский 2.2

Боль. Из серии «Эмоции». Нейросеть Кандинский 2.2

Из серии «Московские переулки». Стиль «Кандинский». Нейросеть Кандинский 2.1

Реальные и киноперсонажи с котиками. Нейросеть Кандинский 2.1

Панки. Представители вымышленных музыкальных групп с котиками. Нейросеть Кандинский 2.1

Из серии «Жадный хомяк». Нейросеть Кандинский 2.1

В бронежилете, с ружьём и на мотоцикле. Из серии «Терминатор». Нейросеть Кандинский 2.1

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