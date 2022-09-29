ВДНХ представила свой стенд на архитектурном фестивале «Зодчество-2022»

28 сентября в Гостином дворе открылся XXX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2022». ВДНХ является одним из участников: представляет Москву в смотре-конкурсе «Регионы России».

В рамках фестиваля Главная выставка страны участвует в смотре-конкурсе «Регионы России» в номинации «Локальные архитектурные объекты» с историческими павильонами №1, 17, 30, 31, 44 и ландшафтным объектом «Сад пяти чувств и «Лента Мебиуса».

Стенд ВДНХ выполнен в виде арки Главного входа. На нем можно узнать об истории, проведенных реставрационных работах и актуальном использовании павильонов №30 «Микробиологическая промышленность» и №31 «Геология», которые открылись после реставрации в этом году.

В павильоне №30 расположился Центр современных технологий «Музей «БИОТЕХ»: уникальная площадка, которая наглядно показывает, что такое современные биотехнологии, какие прикладные сферы их применения есть уже сегодня, а какие — дело ближайшего будущего.

Павильон «Геология» также был отреставрирован, здесь открылась выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Экспозиция выстроена как захватывающее повествование от лица ученых-биологов и современных художников о том, как все существующее на планете Земля, и даже за ее пределами, взаимосвязано друг с другом.

Еще один объект Выставки на фестивале — павильон №17 «Лесная промышленность». В 2021 году, после завершения ремонтных работ, в нем открылась мультимедийная галерея «Лес».

Особое место на стенде отведено павильону №1 «Центральный» и проводимым в нем реставрационным работам. Здесь планируется открытие экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

Также на стенде ВДНХ представлен павильон №44 «Кролиководство». После завершения ремонтно-реставрационных работ на его базе планируется осуществление деятельности некоммерческих организаций, занимающихся инклюзией и интеграцией людей с ограниченными возможностями в современное общество.

Фестиваль «Зодчество-2022» проходит с 28 по 30 сентября. Его тема — «Отражение» — ориентирована на поиск и выявление современных тенденций в архитектуре и градостроительстве. В программу фестиваля входят конкурсная, выставочная и деловая программы.

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