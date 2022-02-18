Зима завершится с уходом «Снежной королевы»

19, 26 февраля и 19 марта 2022 года пройдут последние представления самой зимней зрелищной и музыкальной сказки «Снежная королева»!

Артисты, занятые в постановке, объявили, что собираются рассказать, пропеть и станцевать сказку Ганса Христина Андерсена на таком мастерском уровне, что зрителям придётся аплодировать по максимуму. Хлопать в ладоши на премьерном спектакле Евгения Славутина – особенное удовольствие, ведь каждая песня мюзикла – хит, созданный композитором Алиной Симоновой. Инсценировка изобилует пластическими номерами от Владимира Беляйкина и хореографическими находками от Елены Ершовой.

Спектакль «Снежная королева» – это современное прочтение знаменитой сказки, в которой оказались, кроме привычных и любимых персонажей, новые герои. И финал – отличный от оригинала – самый неожиданный и счастливый! Внимание: осталась последняя возможность увидеть премьеру спектакля Театра МОСТ до наступления будущей зимы:

19 февраля (11:30, 14:00), 26 февраля (11:00, 14:00) и 19 марта (11:00), «Снежная королева» (6+), Театр МОСТ, Новая сцена.

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