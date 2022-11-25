Музей МХАТ представил выставку «Синяя птица. Страна воспоминаний»

Спектакль «Синяя птица» - история для Московского Художественного театра, длящаяся более века. Он был поставлен в далеком уже 1908 году, режиссерами выступили Константин Станиславский, Леопольд Сулержицкий, Иван Москвин. Художник – Владимир Егоров, композитор – Илья Сац.
Выставка в Зелёном фойе – путешествие не только в историю спектакля, хотя и в неё тоже. Эта выставка уходит в детство, в детские сны и мечты. Несколько поколений актеров театра, студентов Школы-студии играли и играют в легендарном спектакле театра. Эскизы Владимира Егорова помогают увидеть ту самую первую «Синюю птицу». Впечатления расширяют, дополняют фотографии из фондов музея, актерского состава того времени: Николая Массалитинова, Софьи Халютиной, Алисы Коонен. Посетители могут ознакомиться с воспоминаниями Константина Станиславского о встрече с Морисом Метерлинком. Прелюбопытные, ироничные, живые.
Спектакль «Синяя птица» был новаторским в постановочном деле, режиссуры, световых эффектов (символизм на сцене в то время – явление совершенно уникальное). Черный бархат, тюль, самые разнообразные фонари – всё служило для воссоздания на сцене сказки, чудес, волшебства.
Искусство и технологии не стоят на месте. Студенты Школы-студии МХАТ выполнили макеты отдельных сцен, и работы настолько сказочные, насколько трогательны и милы синие птички, сделанные подопечными Фонда Константина Хабенского… Всем нам нужна и необходима сказка и волшебство, как необходима надежда и вера в то, что ты обязательно когда-нибудь поймаешь свою Синюю птицу.
Выставка работает до 15 января 2023 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.