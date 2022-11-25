Музей МХАТ представил выставку «Синяя птица. Страна воспоминаний»

Спектакль «Синяя птица» - история для Московского Художественного театра, длящаяся более века. Он был поставлен в далеком уже 1908 году, режиссерами выступили Константин Станиславский, Леопольд Сулержицкий, Иван Москвин. Художник – Владимир Егоров, композитор – Илья Сац.

Выставка в Зелёном фойе – путешествие не только в историю спектакля, хотя и в неё тоже. Эта выставка уходит в детство, в детские сны и мечты. Несколько поколений актеров театра, студентов Школы-студии играли и играют в легендарном спектакле театра. Эскизы Владимира Егорова помогают увидеть ту самую первую «Синюю птицу». Впечатления расширяют, дополняют фотографии из фондов музея, актерского состава того времени: Николая Массалитинова, Софьи Халютиной, Алисы Коонен. Посетители могут ознакомиться с воспоминаниями Константина Станиславского о встрече с Морисом Метерлинком. Прелюбопытные, ироничные, живые.

Спектакль «Синяя птица» был новаторским в постановочном деле, режиссуры, световых эффектов (символизм на сцене в то время – явление совершенно уникальное). Черный бархат, тюль, самые разнообразные фонари – всё служило для воссоздания на сцене сказки, чудес, волшебства.

Искусство и технологии не стоят на месте. Студенты Школы-студии МХАТ выполнили макеты отдельных сцен, и работы настолько сказочные, насколько трогательны и милы синие птички, сделанные подопечными Фонда Константина Хабенского… Всем нам нужна и необходима сказка и волшебство, как необходима надежда и вера в то, что ты обязательно когда-нибудь поймаешь свою Синюю птицу.

Выставка работает до 15 января 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.