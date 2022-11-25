Выставка Татьяны Ян «Фрагменты времени» в Галерея Фонда Крафт-Павлова

Выставка «Фрагменты времени» — это новое развитие античной темы, столь важной для художника. В своих произведениях автор рассуждает об археологии времени, исследует проявления античной меры в современной нам жизни, стремится обнаружить единую форму и ритм в преходящем и тленном.

Работы Татьяны Ян к проекту «Фрагменты времени»

Имя Татьяны Ян в последнее десятилетие стало одним из самых узнаваемых в культурной среде столицы. Дело не только в невероятной трудоспособности художника, но, главным образом, в ее эстетическом кредо: автор рассматривает современность через призму античной культуры, соотнося ее в своих работах с текущей эпохой. Каждый раз, всматриваясь в тот период утраченного времени, Татьяна Ян пытается найти ту точку отсчета, что актуальна и важна и сегодня, некую тайну, тот гармоничный аккорд или многоголосие, которое сохранило для нас время сквозь все тысячелетия войн и катастроф.

Неудивительно, что античность она рассматривает, как первоисточник нашей цивилизации, как спасительную основу в распадающемся сегодня мире.

Художник всматривается в случайное, в незначительные приметы окружающей реальности и неизменно находит в них изначальные идеальные образы, тот величественный строй бытия, который объединяет и гениальные творения человека, и даже самое малое в творениях природы, будь то строение листа, ветвь оливы, плод граната, смоквы или гроздь винограда.

Татьяна Ян: «Когда в жизни остается только время, всматриваясь в него, встречаешь чей-то далекий взгляд. Это кто-то из античных героев смотрит с другой стороны вечности в темноту неведомого им нашего «сейчас», где все еще жива надежда узнать ответы на последние вопросы бытия, которые они одни и те же, всегда одни и те же со времен Гераклита и Праксителя».

В галерее фонда Крафт-Павлова будет представлено около 50 работ Татьяны Ян. Наряду со знаковыми, уже известными живописными полотнами, посетители смогут увидеть ее новые графические работы, которые станут основным акцентом выставки.

Выставка работает с 17 декабря 2022 по 29 января 2023 года.

Вход свободный.

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