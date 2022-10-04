К 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева в Государственной Третьяковской галерее представили выставку «Дягилев. Генеральная репетиция».

С его именем связаны балеты Николая Римского-Корсакова, Леонида Мясина, Анатолия Лядова, сценография Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Леона Бакста. «Русские балеты Сергея Дягилева» покорили Европу, мир, ибо он был величайшим импресарио, продюсером своего времени.

Афиши, эскизы, костюмы к «Русским сказкам», «Весне священной», «Половецким пляскам» представлены в залах музея. Отдельное внимание обращено к балету Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» с дивными работами Наталии Гончаровой. Прелюбопытным оказывается собрание произведений Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова, переданное Государственной Третьяковской галерее второй супругой художника Александры Ларионовой-Томилиной. Живопись, графика, театральные программки, фотографии Сержа Лифаря, Михаила Фокина, Тамары Карсавиной, Ольги Спесивцевой.

На выставке представлены и эскизы к неосуществленному балету «Литургия», эскизы к которому выполнены Наталией Гончаровой. Замысел балета возник у Сергея Дягилева и Леонида Мясина в 1914 году в связи с интересом в европейском обществе к древнерусскому и византийскому искусству. В собрании Государственной Третьяковской галерее находится эскизы художницы к балету: волхвы, евангелисты, Богородица, святые… Работы также представлены на выставке. К сожалению, замысел так и не был реализован. Сложно было создать и совместить музыку, художественное оформление и танец в столь непростой теме. Кроме этого, помешало и начало Первой мировой войны.

Выставка открыта до 5 февраля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.