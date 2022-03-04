Зрители нового театрального онлайн-фестиваля обсудят спектакли вместе с актерами

Весной 2022 года впервые пройдет Onlife IDEA Fest (International Drama Experimental Annual Festival) — экспериментальный театральный фестиваль, в рамках которого зрители не только могут посмотреть спектакли онлайн, но и принять участие в их обсуждении вместе с режиссёром, актерами и театральными критиками, психологами и другими экспертами.

В чём эксперимент?

Все спектакли адаптируются под показ онлайн в прямом эфире. Зрители со всего мира могут подключиться к трансляции. Для иностранных участников предусмотрены субтитры.

Программа и звёзды жюри

Открытие фестиваля запланировано на 3 апреля. Спектакли будут идти каждое воскресенье в режиме живого стриминга: актёры играют в прямом эфире онлайн.

В составе жюри фестиваля советская и российская актриса театра и кино, любимая всеми Маша из культового «В бой идут одни старики», принцесса из «Обыкновенного чуда», Катя из «Афони» Г. Данелии, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР — Евгения Павловна Симонова. А также театральные эксперты, драматурги и режиссёры из разных стран.

В рамках фестиваля примут участие около 10 моноспектаклей: переосмысление классики в «Снах Гамлета», источник вдохновения — «Контрабас» Патрика Зюскинда, культовые «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза и другие работы современных драматургов. В проекте участвуют актеры из России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Израиля и США.

Особенности online формата

Во время показа спектакля работает чат, где зрители могут обмениваться мнениями и задавать вопросы экспертам.

После спектакля актёры остаются в прямом эфире и участвуют в обсуждении постановки со зрителями, режиссёром и театральными экспертами в уникальном формате Onlife Reality Drama Show.

О фестивале

«Проект продиктован самим временем. Команда профессиональных актёров во главе с режиссёром ставят спектакль по видеосвязи. Казалось бы, чего проще? Ни театрального зала, ни сцены, ни кулис…Свобода? Да. Но в таком театре не спрячешься за декорации, всё внимание на актёра. Ты тот, кто ты есть, со всем своим багажом, актерским и человеческим. И зрители видят всё!» — считает Нина Мазур, известный театральный критик, автор идеи Onlife IDEA Fest и член жюри.

«Первые спектакли в таком формате мы поставили в начале пандемии. И стало понятно, что online сохраняет весь накал эмоций и глубину смыслов, характерную для театра. А как расширяет возможности для зрителя и актёров? Каждое последующее обсуждение спектакля — настоящий вызов рутине и будничности, возможность участвовать в живом диалоге на важные для себя темы не выходя из дома», — поясняет Яна Балачевцева, генеральный продюсер Onlife IDEA Fest .

Есть возможность приобретения как разовых билетов, так и абонементов на несколько спектаклей со значительной скидкой.

Детали и расписание представлены на сайте: https://onlifeideafest.com .

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