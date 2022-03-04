УЛЬЯНОВСК: Выставка старинной японской фотографии открылась в Музее А.А. Пластова

С экспозицией можно познакомиться в Музее А.А. Пластова до 24 апреля 2022 года. Мультимедиа Арт Музей, Москва предоставил для выставки в Ульяновске более 50 цифровых отпечатков фоторабот, созданных мастерами Японии в эпоху Мейдзи (1868 – 1912 годы).

«Мы очень рады, что явились частью этого замечательного межмузейного партнерского проекта, который реализуется во множестве регионов России. Ульяновский областной художественный музей сегодня представляет возможность ульяновцам и гостям города познакомиться с уникальным миром Страны восходящего солнца благодаря нашим партнерам и друзьям – Мультимедиа Арт Музею (Москва), Центру Японской культуры в Ульяновске, Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина», — отметила директор Ульяновского областного художественного музея Анна Маркеш Карвалейру.

В залах музея можно увидеть работы европейских мастеров Феликса Беато, Адольфо Фарсари, их японских учеников Кусакабэ Кимбэй и Тамамура Кодзабуро и других авторов. В экспозиции соседствуют снятые на улицах постановочные кадры и мизансцены, полностью сконструированные в фотоателье, где гейш и самураев изображают переодетые актеры. Но при этом во многих композициях невольно проскальзывает неподвластное художнику дыхание жизни: смазанные фигуры-призраки на улицах, непосредственное проявление эмоций у второстепенных персонажей, а также особая пластика садов, архитектуры, интерьеров, костюмов, аксессуаров и предметов обихода.

«Фотографии, представленные на выставке, выполнены в технике альбуминовой печати, которая неумолимо угасает от соприкосновения с солнечным светом. Раскрашены они не полностью, как это было принято, например, на Западе, а частично — для расстановки визуальных акцентов», рассказала заведующая Музеем А.А. Пластова Ирина Обухова.

Фотоэкспозицию дополняют гравюры и предметы декоративно-прикладного искусства японских мастеров XIX – начала XX вв. из коллекции Ульяновского художественного музея, а также старинные книги о Японии из фондов Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

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