«Нуреевские сезоны» пройдут в Москве!

С 10 по 14 марта 2022 года в Москве состоится Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», посвященный легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву. Сезоны приурочены к празднованию его дня рождения 17 марта. На протяжении пяти дней на главных культурных площадках города, таких как кинозал Третьяковской художественной галереи и Московской государственной академической филармонии пройдут бесплатные кинопоказы фильмов о Рудольфе Нурееве, встречи со зрителями создателей этих фильмов, актеров и артистов балета.

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» стартовал еще в 2018 году, в Год балета в России, его мероприятия проходили в Москве и Париже. В этом году благодаря поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан и Президентского фонда культурных инициатив проект впервые шагнет в регионы России — прежде всего те, с которыми тесно была связана жизнь Рудольфа Нуреева. «Нуреевские сезоны» пройдут с 10 по 27 марта в трех городах – Москве, Уфе и Казани. Эти города непосредственно связаны с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и получил свою первую награду как артист балета на конкурсе в Большом театре. В Уфе прошли его детство и юность, в этом городе родилась его мечта о танце и состоялось становление как артиста балета. С Казанью Нуреев всегда был связан духовно, поскольку его мать была родом из Татарстана. В Европе же его называли «летающим татарином».

«Нуреевские сезоны» призваны напомнить историю жизни артиста, прежде всего, для подрастающих поколений, и открыть новые ее страницы, ранее неизвестные. Организаторами проекта выступает ряд партнеров, в том числе Татарская национально-культурная автономия г. Москвы, Фонд содружества «Башкортостан – Италия», кинокомпания «Свой почерк», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкоркостан, Фонда культуры, кино и искусства Аскара Абдразакова и многих других.

Главным событием проекта в Москве станут пять дней бесплатных показов коллекции документальных и художественных фильмов о Нурееве. Откроет этот киномарафон ретро-премьера итальянского художественного фильма «Венеция, Карнавал, Любовь» («Venezia, Carnevale, Un Amore», 1982), в котором Рудольф Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино вместе с такими “звездами», как прима-балерина Италии Карла Фраччи, британский актер Питер Устинов. У ленты уникальная судьба — в нашей стране ввиду опалы Нуреева как «невозвращенца» с Запада во времена СССР он никогда не демонстрировался, а потом почти на 40 лет был затерян в киноархивах и считался навсегда утраченным. Организаторам «Нуреевских сезонов» удалось найти, реставрировать и перевести фильм на русский язык с помощью режиссера фильма Марио Ланфранки и итальянских партнеров.

Этот фильм 10 марта в 19 часов будет показан на открытии проекта «Нуреевские сезоны» в Татарском культурном центре, 12 марта в 16 часов в Кинозале Государственной Третьяковской галереи и 13 марта в 16 и 19 часов в Виртуальном зале «Филармонии-2».

Кинопоказы других, не менее интересных, документальных и игровых фильмов проекта пройдут с 11 по 14 марта в Татарском культурном центре. На ежедневных сеансах в 16.00 и 19.00 часов можно будет увидеть такие ленты, как «Рудольф Нуреев. Мятежный демон», «Рудольф Нуриев — как он есть», «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью», «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений», «Визит», «Рудольф Нуреев: танец к свободе». В кинотеатре «Вымпел» 11 марта в 19-00 часов будет представлен документальный фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». Все киносеансы бесплатные.

Особым событием станет презентация двух новых документальных фильмов о Нурееве, снятых творческой группой международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» в 2021-22 году — «Рудольф Нуреев. Нездешний остров» о жизни артиста в Италии и «Рудольф Нуреев. Последний танец» о его последнем выступлении на сцене оперного театра в Будапеште. Фильмы ожидают выхода на экраны для широкого круга зрителей в 2023 году, в год 85-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева.

Помимо кинопоказов проект обещает и многие другие события. Так, зрители смогут увидеть на выставках неизвестные ранее фотографии Нуреева. Для проведения мастер-классов для молодых талантов приглашены легендарные деятели искусств из Италии — бывшие коллеги и личные друзья Нуреева. А перед открытием проекта в холле Татарского культурного центра планируется воссоздать романтическую атмосферу старого фильма «Венеция, Карнавал, Любовь».

Все желающие могут принять участие в конкурсе, который проходит в рамках «Нуреевских сезонов» с 01 февраля по 27 марта в самой популярной у молодежи соцсети TikTok – конкурсе TikTok-Балет. Его участники присылают на mail@rudolfnureev.ru видеоролики для аккаунта @rudolfnureev.ru, в которых молодежным языком рассказывают о своем понимании искусства балета и творчества Нуреева. Победителей конкурса ждут оригинальные призы.

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