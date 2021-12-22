Зураб Церетели избран вновь Президентом Российской Академии Художеств

21 декабря 2021 года в Российской академии художеств прошло 584-е Общее собрание членов Академии. Заслушав и обсудив доклады Главного ученого секретаря Президиума О.А. Кошкина «Отчет о деятельности Президиума Российской академии художеств за 2020 – 2021 годы», Первого вице-президента В.Г. Калинина «Отчет о деятельности творческих отделений, управлений, отделов и филиалов Российской академии художеств за 2020 – 2021 годы», вице-президента Т.А. Кочемасовой «Об основных направлениях научной деятельности Российской академии художеств в рамках Программы фундаментальных научных исследований Российской Федерации на 2021 – 2030 гг.», а также выступления руководителей научных и творческих академических подразделений, 584-е Общее собрание членов Российской академии художеств констатирует, что Президент З.К. Церетели, члены Президиума, весь коллектив организации в отчетный период последовательно, целенаправленно добивались сохранения уникальной отечественной школы изобразительного искусства. Общее собрание утвердило все представленные отчеты единогласно, деятельность Российской академии художеств за отчетный период была признана соответствующей уставным целям Российской академии художеств.

Президентом Российской академии художеств на последующие 5 лет Общее собрание избрало Народного художника СССР и России, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, Посла Доброй Воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели. Общее собрание утвердило состав Президиума Российской академии художеств и состав вице-президентов Академии.

Также Общим собранием членов Академии были положительно рассмотрены вопросы создания «Центра исполнительского искусства / Творческих мастерских при Российской академии художеств» и разработки программы дальнейшего развития единой музейной концепции Академии, были утверждены необходимые изменения в Устав Академии.

584 Общее собрание членов Российской академии художеств своим Решением от 21 декабря 2021 года высоко оценивает плодотворность деятельности Президиума и Президента РАХ Зураба Константиновича Церетели и одобряет решения Президиума Академии за истекший период – с августа 2019 года по декабрь 2021 года.

Фото – С. ШОГУЛАШВИЛИ для РАХ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.