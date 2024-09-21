Звезды на виноградниках: стартовали съемки второго сезона проекта «Вино и люди» с Катериной Шпицей

Компания Agenda Media Group объявила о старте съемок второго сезона проекта «Вино и люди», который рассказывает о многогранности и уникальности российского виноделия. В этом сезоне к ведущей Владиславе Лесниченко присоединяется актриса Катерина Шпица, которая отправится в увлекательное путешествие по крымским винодельням, чтобы создать свое уникальное вино. Премьера сезона ожидается в феврале 2025 года. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития интернета».

Второй сезон будет состоять из пяти эпизодов, в которых Катерина Шпица столкнется с новыми вызовами, изучая тонкости создания вина в самых известных винодельческих хозяйствах Крыма. Она познакомится с молодыми и опытными виноделами, посетит коворкинги и откроет для себя феномены био- и органического виноделия. Кульминацией станет дегустация авторского вина, созданного актрисой, которое будет оценено экспертами отрасли.

«Наш проект не только о вине, но и о людях, которые его создают. Мы стремимся показать, как тесно переплетаются культура, природа и мастерство. Во втором сезоне мы углубляемся в тему создания вина с нуля и демонстрируем, что виноделие — это искусство, требующее терпения, страсти и знаний», — подчеркнула генеральный продюсер Мария Артемова.

Первый сезон проекта «Вино и люди» с актером-ведущим Славой Чепурченко вышел в октябре 2023 года и получил множество российских наград и более 30 миллионов просмотров в сетях.