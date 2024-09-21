РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноЗвезды на виноградниках: стартовали съемки второго сезона проекта «Вино и люди» с...

Звезды на виноградниках: стартовали съемки второго сезона проекта «Вино и люди» с Катериной Шпицей

editor
By editor
56
звезды на виноградниках

Компания Agenda Media Group объявила о старте съемок второго сезона проекта «Вино и люди», который рассказывает о многогранности и уникальности российского виноделия. В этом сезоне к ведущей Владиславе Лесниченко присоединяется актриса Катерина Шпица, которая отправится в увлекательное путешествие по крымским винодельням, чтобы создать свое уникальное вино. Премьера сезона ожидается в феврале 2025 года. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития интернета».

Второй сезон будет состоять из пяти эпизодов, в которых Катерина Шпица столкнется с новыми вызовами, изучая тонкости создания вина в самых известных винодельческих хозяйствах Крыма. Она познакомится с молодыми и опытными виноделами, посетит коворкинги и откроет для себя феномены био- и органического виноделия. Кульминацией станет дегустация авторского вина, созданного актрисой, которое будет оценено экспертами отрасли.

«Наш проект не только о вине, но и о людях, которые его создают. Мы стремимся показать, как тесно переплетаются культура, природа и мастерство. Во втором сезоне мы углубляемся в тему создания вина с нуля и демонстрируем, что виноделие — это искусство, требующее терпения, страсти и знаний», — подчеркнула генеральный продюсер Мария Артемова.

Первый сезон проекта «Вино и люди» с актером-ведущим Славой Чепурченко вышел в октябре 2023 года и получил множество российских наград и более 30 миллионов просмотров в сетях.

Предыдущая статья
Музыка, определившая время
Следующая статья
Мультсериал «Акварельные краски» по произведениям К.Г. Паустовского субтитрирован и переведен на жестовый язык

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru