РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноМультсериал «Акварельные краски» по произведениям К.Г. Паустовского субтитрирован и переведен на жестовый...

Мультсериал «Акварельные краски» по произведениям К.Г. Паустовского субтитрирован и переведен на жестовый язык

editor
By editor
53
Я тебя слышу

Долгое и доброе сотрудничество связывает Ассоциацию анимационного кино и благотворительную некоммерческую организацию «Я ТЕБЯ СЛЫШУ». Создатели «Я ТЕБЯ СЛЫШУ», мамы глухих детей Алла Маллабиу и Зоя Бойцева, смогли помочь своим детям научиться слышать, говорить и радоваться жизни. А после решили помогать каждому глухому или слабослышащему человеку получить шанс на полноценную и счастливую жизнь. «Я тебя слышу» поддерживает и учит семьи глухих и слабослышащих детей, предупреждает всю страну о том, что слух — это не навсегда, дает возможность каждому проверить слух, учит всех: от учителей массовых школ до директоров огромных компаний общаться со слабослышащими. 

Благодаря помощи сотрудников «Я ТЕБЯ СЛЫШУ» детский мультсериал «Акварельные краски» был субтитрирован и переведен на жестовый язык для глухих и слабослышащих детей.

Мультсериал «Акварельные краски» по произведениям выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского был создан большой командой из 20 российских детских анимационных студий. Творческим процессом руководили педагоги студий, а помогали им в этом сценарист Анна Владиславская, режиссер Наталья Нилова и композитор Илья Труханов. Премьера «Акварельных красок» прошла 31 мая, в Тарусе, в день рождения писателя. До конца 2024 года мультсериал будет показан тысячам зрителей на разных площадках России.

Проект Ассоциации анимационного кино «Акварельные краски» был поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и Музеем К.Г. Паустовского.

Предыдущая статья
Звезды на виноградниках: стартовали съемки второго сезона проекта «Вино и люди» с Катериной Шпицей
Следующая статья
«Далеко-далеко на Востоке»: жаркий Узбекистан в «Театре Терезы Дуровой»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru