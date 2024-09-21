Мультсериал «Акварельные краски» по произведениям К.Г. Паустовского субтитрирован и переведен на жестовый язык

Долгое и доброе сотрудничество связывает Ассоциацию анимационного кино и благотворительную некоммерческую организацию «Я ТЕБЯ СЛЫШУ». Создатели «Я ТЕБЯ СЛЫШУ», мамы глухих детей Алла Маллабиу и Зоя Бойцева, смогли помочь своим детям научиться слышать, говорить и радоваться жизни. А после решили помогать каждому глухому или слабослышащему человеку получить шанс на полноценную и счастливую жизнь. «Я тебя слышу» поддерживает и учит семьи глухих и слабослышащих детей, предупреждает всю страну о том, что слух — это не навсегда, дает возможность каждому проверить слух, учит всех: от учителей массовых школ до директоров огромных компаний общаться со слабослышащими.

Благодаря помощи сотрудников «Я ТЕБЯ СЛЫШУ» детский мультсериал «Акварельные краски» был субтитрирован и переведен на жестовый язык для глухих и слабослышащих детей.

Мультсериал «Акварельные краски» по произведениям выдающегося русского писателя Константина Георгиевича Паустовского был создан большой командой из 20 российских детских анимационных студий. Творческим процессом руководили педагоги студий, а помогали им в этом сценарист Анна Владиславская, режиссер Наталья Нилова и композитор Илья Труханов. Премьера «Акварельных красок» прошла 31 мая, в Тарусе, в день рождения писателя. До конца 2024 года мультсериал будет показан тысячам зрителей на разных площадках России.

Проект Ассоциации анимационного кино «Акварельные краски» был поддержан Президентским Фондом Культурных Инициатив и Музеем К.Г. Паустовского.