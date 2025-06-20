Звук и Третьяковская галерея создали аудиогид к юбилейной выставке Карла Брюллова

В Государственной Третьяковской галерее открылась юбилейная выставка Карла Брюллова, одного из крупнейших русских художников XIX века. Музыкальный сервис Звук выпустил специальный «детский» аудиогид к экспозиции, который записали ученики образовательных программ Третьяковской галереи. В формате искренних аудиоисторий юные экскурсоводы расскажут посетителям о главных произведениях мастера, включая «Итальянский полдень», «Всадница», «Последний день Помпеи» и другие шедевры.

«Детский» аудиогид по выставке «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» включает 19 аудиоисторий о ключевых работах художника. В них юные рассказчики делятся своими впечатлениями от картин простым и понятным языком. Они обращают внимание на неожиданные детали и помогают зрителям всех возрастов по-новому взглянуть на классические произведения.

Аудиогид доступен эксклюзивно в профиле Третьяковской галереи в Звуке с первого дня открытия выставки. Чтобы запустить диджитал-экскурсию, посетителям нужно отсканировать QR-код на информационной брошюре выставки. Система автоматически откроет нужный трек в приложении Звука. Каждая история длится несколько минут — их будет достаточно, чтобы узнать главное о произведении и внимательно его рассмотреть.

Проект реализован в рамках генерального партнерства Сбера и Третьяковской галереи. Билеты по ссылке.

О выставке

Масштабная монографическая выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» приурочена к 225-летию великого русского художника. Кураторы экспозиции собрали более 170 произведений искусства, включая живопись, графику и скульптуру из собраний российских музеев, частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга, а также Национальной галереи Армении.

Главные экспонаты — знаменитая картина «Последний день Помпеи» (1833) из коллекции Русского музея, впервые за 25 лет привезенная в Москву, и масштабное историческое полотно «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839–1843) из собрания Государственной Третьяковской галереи.