Эрика Лундмоен, Settlers и Margosha рассказывают о том, как начинался их творческий путь — в короткометражном документальном фильме «Звук, который меня открыл». Картину от Звука и СТУДИО покажут на международном кинофестивале «Послание к человеку» и в онлайн-кинотеатре Okko, который выступил сопродюсером картины.

У каждого исполнителя есть история о том, как он обнаружил в себе талант, открыл собственный уникальный творческий путь и решил манифестировать себя через музыку. Команде HiFi-стриминга Звук и приложению СТУДИО* захотелось понять, есть ли у музыкантов та самая стартовая точка, которая запустила их музыкальную карьеру. «Звук, который меня открыл» повествует о трех артистах, которые находятся в начале своего творческого пути — Эрике Лундмоен, группе Settlers и группе Margosha. Герои поведали личные истории о своем музыкальном становлении и рассказали, какой звук пробудил в них творческое начало: зажеванная пленка в плеере, скрип качелей, шум водопадов и шепот океана, разбивающегося о прибрежные скалы.

В фильме молодые артисты вспоминают о том, что слушали в детстве и как впервые познали зов музыки, рассуждают о природе звука и его влиянии на человека, а также делятся самыми сокровенными переживаниями. Одним из продюсеров фильма выступил онлайн-кинотеатр Okko: эта коллаборация позволит ярче раскрыть потенциал направления продвижения молодых артистов через кино, благодаря синергии визуальной и аудиальной форм искусства.

24 октября в Санкт-Петербурге состоялся показ фильма «Звук, который меня открыл» в рамках 33-го международного кинофестиваля «Послание к человеку» в специальной программе неигрового кино. Впервые в музыкальной индустрии путь начинающих артистов освещается не только через музыку, но и кино. Это абсолютно новый подход к продвижению артистов. Картина создавалась видеопродакшеном SANIN DELAET VIDEO, HiFi-стримингом Звук, приложением СТУДИО и онлайн-кинотеатром Okko. Креативный продюсер — Иван Желтов, режиссер — Оганнес Экносян, оператор — Илья Гризенко.

Певица Эрика Лундмоен:

«Участие в съемках фильма "Звук, который меня открыл" стало для меня классным опытом. Я была рада поделиться своей историей о том, как я обнаружила свой творческий потенциал и начала музыкальную карьеру. Я благодарна команде Звука и СТУДИО за возможность рассказать о своем пути и звуках, которые меня пробудили к творчеству. Это был замечательный проект, который, я уверена, поможет многим молодым артистам найти свой уникальный голос и путь в музыке».

После кинофестиваля фильм эксклюзивно доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Okko с 25 октября. Операторская работа передает эмоциональную и живую историю, а искренние эмоции героев погружают зрителя в повествование и дарят возможность пережить путь музыканта так, словно вы прошли его вместе.

Певица Margosha:

«Рада стать частью такого проекта, спасибо Звуку и СТУДИО за эту возможность! В самых смелых мечтах я не могла представить, что снимусь в фильме про локальных инди-музыкантов и расскажу свою историю. Я получила невероятные ощущения от съёмочного процесса. Фильм очень искренний и интимный: эмоции, на которые меня внезапно пробило во время одной из сцен, часть моего пути. А максимальная вовлечённость всей команды и эстетичное воплощение художественного замысла создали магическую атмосферу, в которой всё стоит на своих местах. Откройте свое сердце музыке и творчеству вместе с нашим фильмом!»

С помощью приложения для артиста и его команды СТУДИО HiFi-стриминг Звук открывает новые имена артистов и помогает им. Молодых и ярких музыкантов, которые питчат свои треки, можно послушать в плейлистах «ГРОМЧЕ», которые обновляются каждую пятницу. Документальный фильм «Звук, который меня открыл» призван показать молодых музыкантов через их личные истории, раскрыть источник их творчества и вдохновить других артистов на новые свершения.

Анна Взорова, бренд-маркетолог приложения СТУДИО от HiFi-стриминга Звук:

«Если творчество — это пламя, значит должна быть искра, которая его разожгла. Мы пообщались с молодыми артистами на камеру, чтобы узнать, какой звук стал для них точкой отсчета, какая мелодия пробудила в них тягу к музыке, когда именно они осознали себя музыкантами. Попасть с этой картиной на легендарный кинофестиваль “Послание к человеку” — большая честь, однако куда важнее для нас было запечатлеть эфирную субстанцию под названием “вдохновение”, чтобы попытаться передать его другим музыкантам. А может даже попытаться зажечь чье-то новое пламя творчества».

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