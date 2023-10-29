Фильм зрителям представили режиссер Светлана Самошина, продюсеры Александр Котелевский и Андрей Новиков и исполнительница главной роли Анна Шепелева.

Среди гостей премьеры: Александр Цыпкин, Юрий Быков, Мила Ершова, Наталия Кончаловская, Юлия Хамитова, Алиса Кретова и многие другие 25 октября кинокомпания Пионер и кинотеатр «Художественный» провели зрительскую премьеру фильма «Край надломленной луны» – полнометражного дебюта режиссера Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Снегирь», «Один маленький ночной секрет»).

«Край надломленной Луны» — тонкая психологическая драма, полнометражный дебют режиссера Светланы Самошиной, получивший «Серебряного святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

СЮЖЕТ

В центре сюжета — семья, в которой одинокая мать (Виктория Толстоганова) пытается воспитывать младшую дочь-подростка (Маша Лобанова), практически потеряв контакт со старшей (Анна Шепелева). По сюжету, четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мама много лет врала о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми — и сбегает из дома. Старшая сестра Сони отправляется на поиски и находит ее на старой даче: там три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами.

«Принято считать, что связь между матерью и ребенком неразрывна, а любовь - безусловна. Но это не всегда так. Именно поэтому часто мы не задумываемся о том, что отношения между детьми и родителями могут быть не только самыми крепкими, но и самыми хрупкими. Обязаны ли дети любить своих родителей?

Обязаны ли родители любить своих детей? Требуют ли эти отношения работы над ними, или эта любовь абсолютна и непреходяща? Можно ли построить счастливую семью на лжи? Бывает ли ложь во благо? Всегда ли существует выбор и ответственность за него? Фильм «Край надломленной Луны» поднимает эти вопросы в отношениях детей и родителей. Для меня это очень личное кино, которое помогло мне найти ответ на большинство из этих трудных вопросов. Я надеюсь, что оно не оставит равнодушным и зрителей», – комментирует Светлана Самошина.

Сценарий «Края надломленной Луны» написала Наталия Мещанинова — соавтор фильмов «Аритмия» и «Снегирь» и режиссер картины «Один маленький ночной секрет».

О РЕЖИССЕРЕ

«Край надломленной луны» – дебютный полнометражный фильм режиссера Светланы Самошиной. Самошина окончила филологический факультет СПбГУ по специальности «американская литература», курс режиссуры Нью-Йоркской Академии киноискусства (2011), МШНК (2015, лаборатория режиссуры Бакура Бакурадзе и Николая Хомерики). С дипломной лентой «Как жизнь без любви» (2015) участвовала в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр», завоевала приз МКФ в Калькутте и др. Ее следующая игровая лента «Знак» (2017) также была отмечена призами российских и зарубежных смотров. Короткий метр «Хейт» (2021), снятый для платформы KION, участвовал в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр».

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