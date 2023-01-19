Институт развития интернета (ИРИ) и киностудия «Москино» представляют новый проект автора экранизации «Зулейха открывает глаза» режиссера Егора Анашкина, многосерийный исторический фильм «Царская прививка», премьерный показ которого состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим». Телепремьера проекта запланирована в эфире телеканала «Россия».

В Санкт-Петербурге, в государственном музее-заповеднике «Царское село» завершились съемки многосерийного исторического фильма «Царская прививка». Роль Екатерины II исполняет Ирина Пегова. Также в проекте заняты: Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Полина Резаева, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников, Алексей Батанин и другие.

«Царская прививка» – это захватывающая история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех. Несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во что бы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.

«Мне кажется, это интересная историческая картина, которая отчасти перекликается с сегодняшним днем. В 18 веке и в Европе, и в России была страшная эпидемия оспы, люди умирали тысячами. Екатерина Вторая с небольшой свитой спряталась от болезни в Царском селе, не зная, как ей поступить. На этом сомнении императрицы – прививаться или нет – и построена вся наша история. Но, тем не менее, и это исторический факт, Екатерина доверилась английскому доктору и первой сделала прививку от оспы. И это действительно спасло в дальнейшем много жизней. Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины будет одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж», – рассказывает режиссер Егор Анашкин.

«У меня была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, которые только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю. Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она переселила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг», – говорит актриса Ирина Пегова.

Фото – телеканал «Россия»

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