1-го июля – День режиссера!

1 июля в России традиционно отмечается День Режиссера. Они – «капитаны» кинематографа, вдохновители, создатели. Благодаря им телезрители встречают на экране с любимыми артистами, вместе с героями и персонажами погружаются в новые истории, сопереживают и пускаются в приключения. Накануне праздника актеры детективных сериалов ТВЦ рассказали о любимых режиссерах, с которыми они работали над проектами.

Владимир Фатьянов, Ольга Павловец и Юрий Батурин

Вместе с режиссером Владимиром Фатьяновым Юрий Батурин и Ольга Павловец были задействованы в картине «Там, где не бывает снега». Оба признались, что работали с Владимиром в первый раз, и это сотрудничество пришлось им по душе. «Он нестандартный, необычный режиссер, умеет работать с актерами, ставить задачи, абсолютно не насилуя их природу. Это важное качество. Некоторые режиссеры пропускают через себя и начинают давить на актеров, чтобы те скопировали его, не учитывая, что у них своя природа, свой внутренний ритм, свое понимание. Мы с Ольгой сами многое предлагали режиссеру на съемках, и нам было удобно, что мы с Владимиром были созвучны в том, что мы хотим рассказать о своих героях. Поэтому работалось легко», — рассказывает Юрий.

«Это мастер старой закалки. Как мне показалось на площадке, он снимал достаточно «монтажно» – то есть он понимал, что и как ему нужно получить в конкретной сцене, подробно подготавливался к процессу съемок. Когда режиссер хорошо подготовлен к материалу, это всегда приводит в тонус артистов и съемочную группу», — добавляет Ольга.

Карен Захаров и Мария Куликова

Карен Захаров – один из самых известных режиссеров страны. Евгения Лоза, работавшая с ним в мини-сериале «Вина», признается, что с ним приятно и поработать, и пообщаться. «Условия были тяжелые из-за холода, было много натурных съемок. Но мы находили время посмеяться, поддержать друг друга. Очень приятная атмосфера была на площадке – и я считаю, что это на 90 процентов зависит от режиссера. Я очень благодарна Карену за прекрасный съемочный процесс».

Илья Носков и Илья Бледный в сериале «Тихие воды»

Актер Филипп Бледный уже много лет находится с Кареном не только в рабочих, но и дружеских отношениях. «Мы работали с ним еще начиная с «Папиных дочек», сделали вместе множество проектов. И полицейских я играл под его началом, и юристов, и разных других персонажей», — вспоминает Филипп. Глафира Тарханова снималась у Захарова в 4х проектах, из которых два – для ТВ Центра — сериалы «Синичка» и «Тихие воды». «Можно сказать, мы уже как одна семья. И это здорово, когда ты полностью доверяешь режиссеру, и вы с ним на одной волне», — говорит актриса. А вот Илья Носков в картине «Тихие воды» работал с ним в первый раз. «С Кареном приятно работать, он опытный, мощный, говорил коротко и по делу. На площадке, не смотря на разные сложные условия, все было благополучно и комфортно для актера», — вспоминает Илья.

Артур Румынский

Артур Румынский не менее известен зрителям ТВЦ. Его работы – это «Анатомия убийства», «Смерть в объективе», «Анна-детективъ». Актриса Мария Куликова очень тепло вспоминает о сотрудничестве с Артуром. «Артур — невероятно демократичный, добрый человек. Большой плюс, когда ты встречаешься с человеком как с хорошим другом, и тебе гораздо легче найти с ним общий язык». Антон Эльдаров работал с Артуром в сериалах «Смерть в объективе» и «Анатомия убийства». «С ним очень комфортно, он дает творческую свободу. Когда мы уже находимся внутри материала, понимаем, что можем себе позволить, что нет, придумываем что-то. И это вопрос доверия. Здорово, когда режиссер доверяет актерам, а актеры режиссеру», — говорит Антон.

Сам Румынский называет свой принцип работы лабораторным.

— Я всех делаю соавторами всего. Тогда и ответственность другая. И вот это соавторство я провоцирую. Мне нужен не просто исполнитель, а исполнитель-художник, творческий человек, который от себя принесет, дополнит, заполнит. И от актеров, от которых обычно требуют выполнить очень конкретные задачи, я от них требую творчества. Лабораторный принцип заключается в том, что мы собираемся и вместе придумываем, творим, чтобы каждому из нас было интересно. Это один из основных секретов, — говорит Артур. – И, я считаю, режиссер обязательно должен побывать по ту сторону баррикад. Я сам, прежде чем поставить актеру задачу, прохожу весь путь, чтобы понять – я что-то реальное требую или нет. И мне это, конечно, помогает.

Ксения Лаврова-Глинка, Анатолий Руденко в мини-сериале «Пианистка»

Андрей Силкин в предыдущем сезоне представил телезрителям ТВ Центра мини-сериал «Пианистка». Актриса Ксения Лаврова-Глинка призналась, что самым главным фактором того, что она согласилась на роль, было то, что режиссером является Андрей. «Я его обожаю, мы с ним сняли уже много фильмов. Он невероятно талантлив, и я знаю, что если снимает он, то это будет кино высочайшего качества, и я буду всегда красивая и точная в кадре». А вот у Анатолия Руденко очень интересная история с Андреем. «Мы пытались поработать еще со студенчества – он меня приглашал на разные пробы, но ничего не получалось. Когда я приехал на пробы «Пианистки» и увидел его, сразу отметил: «Андрей, наверное, мне нужно развернуться и поехать домой – сколько мы ни пробовали, ничего не получалось». Он уговорил попробовать последний раз. И он оказался успешным».

Петр Амелин, Сергей Перегудов, сериал «Земное притяжение»

Петра Амелина зрители ТВ Центра любят за многочисленные экранизации Татьяны Устиновой – на канале их вышло 15! К показу в новом осеннем сезоне готовится еще одна – «Судьба по книге перемен». Актер Павел Трубинер рассказывает, что с Петром они знакомы уже больше 10 лет. «Петр — замечательный человек, потрясающий режиссер, великолепнейший сценарист, и он большой профессионал своего дела. Я очень люблю с ним работать и, надеюсь, это взаимно. Все фильмы, в которых я у него снимался – это всегда профессиональные, очень точные и тонкие работы. И это во многом благодаря ему. Он очень любит кино и очень здорово умеет его снимать».

Илья Носков в сериале «Камея из Ватикана»

Илья Носков отмечает, что с Петром работать очень комфортно. «На съемках «Камеи из Ватикана» было много технических неполадок. Например, у меня мотоцикл никак не хотел заводиться на морозе. И Петр вместе с оператором все время фонтанировал идеями, как решить возникшие сложности. Был очень хороший человеческий живой процесс».

Ашот Кещян, режиссер

Ашот Кещян – не менее любимый артистами режиссер. Уже несколько лет он снимает для ТВЦ сериал «Я знаю твои секреты». Исполнитель главной роли Михаил Пшеничный признался, что на съемочной площадке рождаются потрясающие импровизации. «Процентов 30 придумывается здесь и сейчас, исходя из обстоятельств. И хочется сказать большое спасибо Ашоту за то, что прислушивается к нам и дает творческую свободу». Ольга Прокофьева также благодарна Ашоту за то, что он берет артистов соучастниками процесса. «Идет коллективное творчество в самом хорошем смысле этого слова. Монтажом занимается тоже он. И это прекрасно, потому что он знает что оставить, что более важно». Помимо этого, Ольга отмечает, что для актера очень важна атмосфера на площадке, настроение, как режиссер общается с актерами. «Ашот всегда встречал словами: «Ты моя королева, ты моя богиня», всегда находил добрые слова, комплименты для женщин. И у него всегда был горящий творческий глаз – а это важно, когда видишь на лице режиссера не амбиции, а именно творческий интерес, огонек», — рассказывает актриса.

Дарья Перманенкова, сериал «Смерть не танцует одна»

Актриса Дарья Пармененкова отметила режиссера Николая Борца («Смерть не танцует одна»): «Это человек, который максимально заряжает всех актеров, всю съемочную группу. Он старался уделить по максимуму время каждому актеру, поработать с каждым. У него такой запал, которым невозможно не зарядится. И работать с ним – удовольствие!». Екатерина Соломатина работала с Николаем в «Заговоре небес». По ее словам, они работали впервые, но она абсолютно творчески в него влюблена. «Человек невероятно глубокий, подробный, с ним интересно общаться, работать, интересно слушать его. Для актера всегда очень приятно, когда ты совпадаешь с режиссером эмоционально, понимаешь, о чем он говорит, когда тебе хочется делать то, что он говорит и вместе создавать интересную историю».

Екатерина Соломатина, Дарья Перманенкова, сериал «Заговор небес»

Это лишь некоторые режиссеры, подарившие телезрителям ТВЦ множество интересных и ярких детективных сериалов. Многие прямо сейчас трудятся над новыми историями, которые будут показаны в предстоящих ТВ-сезонах 2022 и 23-го года. Мы с нетерпением их ждем! А пока напоминаем, что в летний период на канале можно увидеть повторы любимых детективных картин.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.