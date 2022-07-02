Азиатские байеры заинтересовались сериалами Пятого канала

Детективы Пятого канала привлекли к себе внимание сразу нескольких зарубежных покупателей. Пятый в составе делегации РОСКИНО впервые принимал участие в телерынке Telefilm Vietnam. Представлены были сразу пять проектов.

Во Вьетнаме на виртуальном стенде были представлены ведущие франшизы Пятого. В презентационный пакет вошли такие известные сериалы, как «Филин», «Великолепная Пятерка», «Крепкие орешки», «Условный мент», «48 часов». Детективы популярны у российского зрителя и занимают ведущие места по телесмотрению в своих тайм-слотах среди всех федеральных каналов.

За время онлайн-рынка представители Пятого канала провели несколько десятков встреч с компаниями из Индии, Китая, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Вьетнама, Южной Кореи и Тайланда. Это помогло изучить ландшафт кинорынка Азии и выявить ключевые потребности зрителей.

Местные байеры заинтересовались остросюжетными детективами Пятого и намерены познакомить азиатскую аудиторию с российскими киногероями. По итогам встреч начались переговоры о продаже сериала «Крепкие орешки» на территорию Индии. Китай и Южная Корея намерены приобрести права на показ сериалов «Условный мент» и «Великолепная Пятерка».

Напомним, Telefilm — самое престижное и профессиональное международное мероприятие Азии в области кино и телевизионных технологий, направленное на расширение связей между вьетнамскими и иностранными предприятиями, а также обмен инновационными прикладными системами телевидения в Интернете. 30 июня крупнейшая выставка кино и телевидения Telefilm Vietnam 2022 завершила свою работу, байеры определились со предпочтениями и начали переговоры о покупке российского контента для азиатских зрителей. В этом году на рынок свои проекты представили более 350 ведущих компаний из 20 стран мира.

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