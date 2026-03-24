Творчество Алексея Карёва на выставке Музея Москвы на ВДНХ

алексей карев - картины на вднх

24 марта 1879 года родился художник Алексей Карёв — представитель плеяды саратовских символистов, творчеству которых посвящена выставка Музея Москвы «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Художник был уроженцем Саратовской губернии, но стал известен как один из основоположников ленинградской пейзажной школы.

Творчество Алексея Карёва — яркий пример того, как живописец, начавший свой путь в саратовских художественных мастерских, оказал существенное влияние на развитие жанра пейзажа в северной столице. Он был преподавателем Академии художеств, разрабатывал теорию «дисциплины цвета», стремился соединить академические традиции с новейшими достижениями европейского искусства. Живописный язык Карёва лаконичен, колорит строится на отношениях двух-трех цветовых пятен. На выставке Музея Москвы «Волга. Москва. Нева. Саратовские художники в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» представлены выразительные городские пейзажи разных периодов творчества художника.

Пейзаж стал ведущим жанром в творчестве Карёва в 1920-х. К этому периоду относятся представленные в экспозиции произведения «Вид на дом из открытого окна», «Уголок сада. Этюд», «Андреевский рынок», «Демонстрация у завода» и другие. Они запоминаются яркой эмоциональностью, изысканной простотой живописного решения.

В годы преподавания в Академии художеств местом вдохновения Карёва стал Васильевский остров: просторы Невы, широкие и светлые улицы напоминали ему родные волжские дали.

Пейзажи начала 1930-х отмечены еще большим лаконизмом изобразительных средств. В 1934-м по заказу Ленсовета Карёв написал масштабную картину «Нева». Художнику удалось создать величавый образ Невы, неотделимый от образа северной столицы. Эту работу также можно увидеть на выставке Музея Москвы в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Произведения художника для экспозиции предоставили Государственный Русский музей и Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.

Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» — проект Музея Москвы, подготовленный совместно с ВДНХ при поддержке Департамента культуры города Москвы. Выставка посвящена созвездию волжских художников первой половины XX века — выходцев из Саратова, значительно повлиявших на искусство Москвы и Ленинграда.

Фото: пресс-служба ВДНХ

