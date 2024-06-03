В музее-заповеднике «Остафьево» провели 43-й Пушкинский праздник поэзии

2 июня в музее-заповеднике «Остафьево» отметили 43-й Пушкинский праздник поэзии. «Русский Парнас» в этот день наполнится рифмами великого поэта – его стихи звучали и с главной сцены, и в литературном салоне у памятника, и в стенах усадебного дома.

Главным лейтмотивом праздничной программы стали сказки А.С. Пушкина. Гости праздника окунулись в атмосферу «Лукоморья»: встретили Кощея Бессмертного, Лешего, ступу с бабою Ягой, волка и Царевну.

Открылась концертная программа музыкальной иллюстрацией Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель» в исполнении заслуженного артиста России Александра Арсентьева и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Продолжили концерт участники Московского ансамбля солистов «Нонетта». А затем зрителей порадовали юные дарования из ДК «Пересвет», показав зажигательные танцевальные и вокальные номера.

Кульминацией праздника стал яркий визуальный интерактивный спектакль в жанре фэнтези «Руслан и Людмила», созданный по поэме А.С. Пушкина в исполнении участников театральной команды «Трикстер» — одного из самых успешных независимых театров России.

В литературном салоне у памятника поэту выступили победители и участники конкурса «Остафьевский родник».

Интерактивные площадки порадовали своим разнообразием: свои таланты посетители проявили в творческих мастер-классах и образовательных программах. А Кот ученный провел гостей праздника по лесным дорожкам и помог разгадать задания увлекательного квеста.