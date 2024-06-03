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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ музее-заповеднике «Остафьево» провели 43-й Пушкинский праздник поэзии

В музее-заповеднике «Остафьево» провели 43-й Пушкинский праздник поэзии

editor
By editor
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пушкинский праздник в остафьево

2 июня в музее-заповеднике «Остафьево» отметили 43-й Пушкинский праздник поэзии. «Русский Парнас» в этот день наполнится рифмами великого поэта – его стихи звучали и с главной сцены, и в литературном салоне у памятника, и в стенах усадебного дома.

Главным лейтмотивом праздничной программы стали сказки А.С. Пушкина. Гости праздника окунулись в атмосферу «Лукоморья»: встретили Кощея Бессмертного, Лешего, ступу с бабою Ягой, волка и Царевну.

Открылась концертная программа музыкальной иллюстрацией Г. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель» в исполнении заслуженного артиста России Александра Арсентьева и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.
Продолжили концерт участники Московского ансамбля солистов «Нонетта». А затем зрителей порадовали юные дарования из ДК «Пересвет», показав зажигательные танцевальные и вокальные номера.

Кульминацией праздника стал яркий визуальный интерактивный спектакль в жанре фэнтези «Руслан и Людмила», созданный по поэме А.С. Пушкина в исполнении участников театральной команды «Трикстер» — одного из самых успешных независимых театров России.

В литературном салоне у памятника поэту выступили победители и участники конкурса «Остафьевский родник».

Интерактивные площадки порадовали своим разнообразием: свои таланты посетители проявили в творческих мастер-классах и образовательных программах. А Кот ученный провел гостей праздника по лесным дорожкам и помог разгадать задания увлекательного квеста.

пушкинский праздник в остафьево

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