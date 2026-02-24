100 лет Всероссийкому обществу глухих (ВОГ)

Новосибирск, столица Сибирского федерального округа, принял у себя юбилейные мероприятия, приуроченные к 100-летию Всероссийского общества глухих. С 16 по 21 февраля более ста участников деловой программы обменивались опытом, налаживали связи и обсуждали актуальные вопросы. Юбилейный форум объединил знания и накопленный опыт специалистов со всего округа, чтобы дать новый толчок развитию общества глухих.

На юбилейные мероприятия в столицу Сибири съехалось более ста членов Центрального правления ВОГ, председателей региональных и местных отделений ВОГ СФО. Началось все с экскурсии по офису Новосибирского РО ВОГ – ДК «Радуга». В 2025 году благодаря субсидии от ОООИ ВОГ и волонтерской помощи глухих новосибирцев здесь сделали ремонт – обновили санузлы и актовый зал. Именно здесь состоялось первое чествование лучших членов НРО ВОГ: вручение почетных грамот и благодарственных писем, нагрудных знаков (см. Приложение 1). Также отметили самого старшего по стажу члена ВОГ – Ольга Тихонова из Кемеровского РО ВОГ состоит в рядах общества с 1972 года.

Открыло деловую программу выступление специалистов из Министерства труда и социальной защиты НСО, Социального фонда России и бюро медико-социальной экспертизы. Они поделились актуальной информацией о темпах и особенностях трудоустройства глухих и слабослышащих людей, текущими социальными алгоритмами обеспечения таких людей ТСР и услугами перевода. Состоялись лекции для председателей РО ВОГ, в которой подробно рассмотрели пути совершенствования услуг перевода русского жестового языка (РЖЯ), вопросы, относящиеся к сфере законодательного оформления услуг перевода РЖЯ и повышения качества подготовки переводчиков РЖЯ. Продолжили деловую программу семинары по обмену опытом между председателями местных отделений, представившими наиболее востребованные и популярные мероприятия из практики своих МО. Это отличная для всех возможность почерпнуть новые идеи и поучиться у коллег.

Следующим спикером была ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова, представитель партии «Единая Россия», глава регионального совета сторонников партии Наталья Багрова. После приветственной речи она перечислила направления деятельности и проекты партии для развития коммуникаций и взаимодействий с людьми, имеющими ОВЗ. Она порекомендовала обращать внимание на народную программу партии «Единая Россия», в которую можно подавать различные народные инициативы, и заверила, что «каждый голос будет услышан».

Президент ОООИ ВОГ Александр Бочков рассказал о истории общества: от скромных первых собраний людей с нарушениями слуха до масштабной структуры, которой ВОГ является сегодня. С 2021 года идет шестая эпоха – Эпоха образования и стандартов: активно действуют и развиваются УМЦ ВОГ (подготовка переводчиков РЖЯ), Национальный центр оценки квалификации, движение «Абилимпикс». Также Александр Бочков обозначил пять стратегических приоритетов ВОГ: признание РЖЯ, цифровизация, доступное образование, единство и просвещение общества.

Директор санатория «Маяк» Юлиея Евтеева в онлайн-беседе поделилась подробностями разработки программы поддержки участников СВО, получивших инвалидность по слуху вследствие военных травм. Проект комплексной программы уже разработан. К 1 июня 2026 года планируется завершить ремонтные работы, на которые было выделено 25 млн. рублей, после чего наступит активная стадия её реализации. В программу поддержки будет входить в первую очередь психологическая помощь для военных, потерявших слух вследствие боевых действий в СВО, и их семей.

Культурная программа юбилейного форума была не менее насыщена. Участники ознакомились с ассортиментом книжной продукции ОООИ ВОГ: пособиями по дактильной речи и изданиями отдела музейной и издательской работы. Были представлены футболки с репродукциями картин глухих художников. В ходе лекций первой выступила Анна Митрофанова, руководитель отдела культуры ОООИ ВОГ, которая рассказала про варианты культурного сотрудничества с государством. Затем обсудили культурные горизонты возможностей для глухих и слабослышащих. Алексей Лемешев, заместитель директора Театра Мимики и Жеста (ТМЖ), не просто обозначил действующие конкурсы и фестивали, а детально разобрал алгоритм подачи заявок. Далее Роберт Фомин, директор ТМЖ, раскрыл нюансы актерской профессии и особенностей использования жестового языка на сцене. Он перечислил основные театральные жанры — от пантомимы до визуальной миниатюры — и поделился секретами разбора текстов на РЖЯ. Как отметил Роберт Валерьевич, ключевыми конкурсами для глухих и слабослышащих творческих людей в России остаются легендарные проекты — Всероссийский фестиваль талантов «Утренняя звезда» (г. Челябинск) и Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста» (г. Москва).

Елена Сухина, специалист Проектного офиса ПФКИ, погрузила участников в тонкости грантовой деятельности. Акцент был сделан на верификации идеи. Как отметила эксперт, недостаточно просто считать свой проект важным, необходимо получить подтверждение от целевой аудитории. Именно этот этап способствует рождению сильной творческой концепции. «Проверяйте актуальность среди потенциальной аудитории. Обсудите с ними, подтвердите, что им этого не хватает, — и тогда родится настоящая идея», — дала практический совет Елена Сухина.

Выступление Натальи Сиренко и Марины Борисовой, аттестованных гидов по Новосибирску, членов Всероссийской ассоциации гидов, затронуло острую для Сибири проблему дефицита квалифицированных кадров в экскурсионной сфере и низкой популярности профессии.

Вечером четвертого дня состоялась еще одна торжественная церемония награждения.

Последний день деловой программы в Новосибирске проходил в Киноконцертном комплексе имени В. В. Маяковского. Заполненный зал на 1000 мест был готов к началу мероприятия — на праздничный гала-концерт прибыли зрители со всего СФО. Открыл программу ансамбль барабанщиц из ДШИ № 11 г. Новосибирска. Затем был исполнен Гимн России на РЖЯ. В этом впечатляющем номере объединились творческие коллективы Сибирского федерального округа: «Мир большой и разный» (Новосибирское РО ВОГ), «Поющие руки Алтая» (Алтайское РО ВОГ), «Созвездие» (Кемеровское РО ВОГ), «Верь в себя» (Красноярская школа № 9, Красноярское РО ВОГ), «В движении» (Томское РО ВОГ). Константин Хальзов, заместитель губернатора Новосибирской области по вопросам социального развития и здравоохранения, приветствовал собравшихся от имени губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова и поздравил со столетием Общества. «Я не сомневаюсь, что следующие ваши 100 лет пройдут при таком же тесном сотрудничестве ваших региональных организаций во всех субъектах Российской Федерации», — оптимистично подчеркнул Константин Хальзов.

Президент ОООИ ВОГ Александр Александрович Бочков выступил с приветственной речью: «Уважаемые гости, коллеги! Всероссийское общество глухих отмечает свой юбилей. И это не просто красивая дата, а столетие большой истории. Сейчас мы подводим итоги нашего большого пути: от первых шагов, от мутного и тяжелого времени, к становлению Всероссийского общества глухих. Мы доказали, что мы можем преодолеть все трудности. Я желаю нашему Обществу дальнейшего развития, ярких достижений. А вам всем — здоровья, вдохновения и энергии для воплощения самых смелых идей. Я повторю: глухие могут все. Всероссийскому обществу глухих 100 лет. Ура! С праздником!»

В ходе концертной программы были продемонстрированы достижения и деятельность региональных отделений ВОГ Сибирского федерального округа. Особым моментом стало вручение премии «ВОГ. 100 лет свершений» (см. Приложение 3). Также благодарственными письмами от партии «Единая Россия» были отмечены председатели трех региональных отделений ВОГ в Сибирском федеральном округе:

Рожковская Елена Константиновна (председатель Омского РО ВОГ);

Цыро Антонина Владимировна (председатель Алтайского РО ВОГ);

Карнаухова Людмила Федоровна (председатель РО ВОГ по Республике Алтай).

Кульминацией торжественного вечера стал спектакль «Сотая весна». Это не просто постановка в исполнении артистов московского Театра Мимики и Жеста – это путешествие сквозь более чем 100-летнюю историю Всероссийского общества глухих. «Сотая весна» — это осмысление пути развития общества глухих, начиная с 1649 года и до наших дней.

Зрители, впечатленные увиденным, не спешили расходиться и с удовольствием рассказывали о своих эмоциях: «История ВОГ в спектакле предстала ясной полной картиной. Я очень горжусь, что есть ВОГ, и не представляю, как бы мы жили без него. Очень жаль, что не все смогли увидеть этот спектакль, ведь он содержит в себе огромную ценность».

Организаторы празднования 100-летия ВОГ в Новосибирске уверены, что вся программа в Сибирском федеральном округе прошли на высоком уровне. Юбилей удался.

«Подобные мероприятия пройдут во всех федеральных округах страны, — говорит Татьяна Романцова, вице-президент ОООИ ВОГ. – Они станут платформой для обмена опытом, обсуждения насущных проблем и определения перспектив развития сообщества глухих».

Впереди праздничные мероприятия 100-летия ВОГ и в других регионах России.

Арсений ВЕБЕР, Тамара ШАТУЛА, Валерий ГАГАРИН