Режиссёр Дмитрий Давыдов снимает фильм «Онул» в Якутии

Онул
Фото: пресс-служба ФПРК

Российский режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутии) Дмитрий Давыдов снимает фильм «Маут» («Онул») при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

Съёмки начались 15 февраля в селе Хатыстыр Алданского района Республики.

Фильм — история молодого парня-эвенка, который со своим отцом находится на стойбище. Они оленеводы, и логично, что отец мечтает о том, чтобы сын перенял его ремесло и продолжил семейное дело. Но парень все больше мечтает о городе и планирует реализовать себя совершенно в иной сфере.

«Мне кажется, это очень интересная, реалистичная и актуальная история, поднимающая вопросы оттока молодёжи в города. Сегодня многие молодые люди перестают говорить на своём языке, интересоваться культурой своего народа, пытаются осесть в городах. Очень важно говорить об этом, обращать внимание общества на эту тенденцию. Может быть, наш фильм как-то повлияет на сознание молодёжи и обратит их внимание к своим корням», – отметил Дмитрий Давыдов и добавил, что, предположительно, картина будет представлена «уже в этом году на крупных кинофестивалях», а также в рамках показов в Якутии.

Режиссёр уточнил, что главные роли исполняют местные жители – Сергей Степанов, Ярослав Кузьмин, Лидия Енохова. Также в съёмках задействованы профессиональные актёры – Евгений Николаев, Василий Слепцов, Никита Давыдов, Игорь Быстров и другие.

Дмитрий Давыдов выступил не только режиссёром, но и продюсером проекта. Оператор-постановщик – Александр Красновский. В качестве исполнительных продюсеров по инициативе режиссёра были привлечены местные специалисты – Елена Сидорова и Антонина Бочкарева.

Производство – кинокомпания Bonfire совместно с ФПРК, студиями Red Pepper Film и Amma Production. Организационную поддержку проекту оказывает администрация Беллетского наслега в лице Джулустана Сидорова.

Фильм «Онул» стал одним из 12 победителей Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, проведённого ФПРК осенью прошлого года. Креативным продюсером конкурса по приглашению фонда выступает Иван Соснин – екатеринбургский режиссёр, глава студии Red Pepper Film.

