ПЕРМЬ: Дягилевский фестиваль – 2023 представит оперные премьеры, серию экспериментальных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки

Дягилевский фестиваль — 2023 под художественным руководством Теодора Курентзиса представит оперные премьеры, серию экспериментальных пластических и театральных перформансов, концерты классической и альтернативной музыки. Для всех жителей и гостей города в течение всего фестиваля будет работать фестивальный клуб. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа. Фестивальный клуб начнет работу с 22 июня, основная программа фестиваля откроется 23 июня (дата открытия была изменена). Билеты на события основной программы поступят в продажу 16 мая.

Дягилевскому фестивалю в этом году исполняется 20 лет. Основанный в 2003 году в городе, где провел детство популяризатор российской культуры импресарио Сергей Дягилев, фестиваль стал одним из крупнейших музыкальных форумов в России. Дягилевский фестиваль исследует различные формы творческого поиска на стыке жанров и стилей.

ОПЕРА

Главным событием фестиваля в этом году станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+, 1 и 2 июля). Это масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики. В спектакле участвуют оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Теодор Курентзис, режиссер — автор премьеры прошлогоднего фестиваля De temporum fine comoedia Анна Гусева, за пластическое решение отвечает хореограф Анастасия Пешкова.

Вторая премьера Дягилевского фестиваля этого года — оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+, 28 и 30 июня). Гендель сочинял ораторию, находясь на пике музыкальной фантазии и изобретательности. Это — неистовое, полное живой энергии, виртуозное и предельно требовательное к исполнителям сочинение. Новую постановку оратории — в режиссерской версии Елизаветы Мороз — представит труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

ПЕРФОРМАНС

Аудиоспектакль-променад «Персефона. До» (16+, каждый день с 24 июня) — это предвкушение главного события фестиваля. Режиссер Евгений Маленчев и драматург Екатерина Августеняк отправят участников своего нового site-specific-проекта туда, куда в обычное время вход невозможен, — в затон Пермской судоверфи. Аудиоспектакль основан на беседах, интервью и воспоминаниях Игоря Стравинского. Встреча с Дягилевым, идея и история создания «Персефоны», «трагическое в изгнании» и другие темы лягут в основу аудиомистерии, разворачивающейся среди кораблей, доживающих последние дни посреди цветущей природы.

Постоянные соавторы греческого режиссера Теодороса Терзопулоса композитор Панайотис Велианитис и ведущая актриса театра «Аттис» в Дельфах София Хилл привезут в Пермь свою новую постановку «В память о Прометее» (16+, 25 июня). Актриса-перформер пребывает здесь в бесконечном процессе перевоплощения на фоне сложной взаимосвязи электроники, полевых записей и записанной речи, которые — в соответствии со структурой трагедии Эсхила «Прометей прикованный» — преобразованы в поворотные моменты в истории человечества.

Амбассадор татарского современного танца Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев, режиссер Туфан Имамутдинов и композитор Эльмир Низамов создадут кросс-жанровый перформанс Därdemänd (18+, 23 июня). На стыке танца, перформанса, физического театра, поэзии и музыки они исследуют связь своего народа с родным языком, а шире — с историей и мифом.

Действие экспериментального open-air-проекта «Поэма горы» (18+, 30 июня и 1 июля) в постановке Серафимы Красниковой развернется на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон и духовые в сочетании с dark-электроникой.

КОНЦЕРТ

Столь же разнообразной стилистически будет концертная программа фестиваля. Серию концертов (12+, 24 июня, 29 июня и 1 июля) даст греческий инструменталист и композитор Йоргос Калудис. Много лет он исследует возможности игры на критской лире, одном из самых древних музыкальных инструментов. Йоргос усовершенствовал инструмент, добавив четвертую струну; он продемонстрирует на фестивале все многообразие технических и выразительных возможностей критской лиры для воспроизведения как средневековой, так и современной неакадемической музыки. В частной филармонии «Триумф» выступит ансамбль этнической музыки из Египта Mazaher (18+, 24 июня).

В фокусе внимания Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) окажутся разные тактики взаимодействия текста, солиста и музыкантов-инструменталистов (18+, 29 июня). Мультиперкуссионист Петр Главатских выстраивает программу своего концерта «Времена 300» (12+, 29 июня) вокруг идеи времени, объединяя традиционный пермский фольклор с латиноамериканскими ритмами и знаменитыми мелодиями Вивальди. Акусмониум — «оркестр громкоговорителей» — исполнит сочиненную Олегом Нестеровым пространственную композицию, в которой фрагменты киномузыки Олега Каравайчука собраны в 11 смысловых линий, сквозных для его творчества (18+, 25 июня).

На «Барокко-гала» (12+, 24 июня) оркестр La Voce Strumentale и Дмитрий Синьковский представят два главных достижения итальянской ветви высокого барокко: оперу-сериа и инструментальный концертный стиль. Пианист Алексей Зуев даст краткий экскурс в историю представления о рояле как «короле инструментов», способном соревноваться с оркестром в выразительности и масштабе звучания, на примере музыки Стравинского и Листа (12+, 30 июня).

На открытии основной программы фестиваля, 23 июня (дата концерта была изменена), оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит три произведения Петра Ильича Чайковского (12+): эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровую фантазию «Ромео и Джульетта», симфоническую фантазию «Франческа да Римини» на сюжет, почерпнутый в «Божественной комедии» Данте, а также Итальянское каприччио.

Оркестр musicAetena даст еще один концерт — 26 июня музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+). Реформатор искусства оркестровки и родоначальник современной дирижерской практики, Вагнер и в традиционный жанр вступления к опере привнес новые идеи. В программу концерта вошли увертюры почти ко всем самостоятельным (не входящим в тетралогию) зрелым операм композитора. Вместе они образуют краткий дайджест немецкого героического эпоса, который Вагнер разрабатывал всю жизнь, заимствуя мотивы из рыцарских романов, средневековых легенд, античных мифов и исторических хроник.

Традиционные концерты на рассвете (18+) пройдут в Пермской художественной галерее, а завершится фестиваль концертом альтернативной музыки (18+), который представит разные направления актуальной клубной сцены: постпанк в исполнении петербургского дуэта «ДК Посторонних», нуар-электропоп от москвичей Love Object и психоделический дрим-поп пермской группы Half Moon Glass.

Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля diaghilevfest.ru.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КЛУБ

С 22 июня по 2 июля будет работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка. Здесь будут проходить творческие занятия для детей и взрослых, лекции, встречи с артистами и постановщиками, перформансы, выставки и концерты современной музыки. Все события Фестивального клуба традиционно бесплатны. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Фото – Никита ЧУНТУМОВ

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