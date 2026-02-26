100 миллионов по ошибке: объявлены съёмки ироничной комедии «Шик»

Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о старте съемок нового многосерийного проекта — ироничной комедии «Шик». В провинциальном городе обаятельной Ане, старшей сестре из многодетной семьи, по ошибке на карту приходят 100 миллионов рублей. Впервые в жизни она может позволить себе все что угодно, но выбирает самое неочевидное — купить себе местного ППСника Витю.

Производством проекта совместно занимаются онлайн-кинотеатры Иви и START, а также кинокомпания Algorithm. Режиссер сериала — Софья Райзман. Сценарий проекта подготовили Денис Артамонов и Алексей Казаков. Съемки проходят в городе Вышний Волочек в Тверской области.

Роли в проекте исполнят Юлия Серина, Игорь Царегородцев, Александр Яценко, Александр Паль, Федор Бычков, Ирина Соколова, Баястан Колдошалы, Доминик Мара, Мария Камова (Маш Милаш), Михаил Хуранов, Павел Ворожцов, Юлия Сулес, Владимир Майзингер, Олег Рязанцев и другие.

«Съемки начались с самого важного и объемного по количеству сцен объекта — дома, в котором живут главные герои. Мы снимали здесь восемь дней, и это было прекрасно. Так быстро складывается жанр, отношения, язык проекта. Безусловно, когда экспедиция и детали места, в котором вы снимаете, диктуют свою фактуру — это подарок для любого визуального произведения. Наша история наполнена событиями, и для меня практически каждая сцена — небольшой короткий метр. И все эти кусочки мозаики сложатся в один рассказ о счастье и о том, какое оно близкое и недостижимое одновременно», — говорит режиссер Софья Райзман.

«Съемки — это всегда трепетно и волнительно. Первый день был холодный: минус двадцать восемь градусов, но Вышний Волочек встретил нас добродушно: я как будто вернулась в прошлое, в детство. Здесь всё очень просто и по-настоящему. Кстати, лично мне эта атмосфера очень помогает — такая некая аскеза от московской действительности.

Моя героиня Аня, она же “Мамка”, находится в трудной ситуации — у нее, по сути, четверо детей (два брата и две сестры) и отчим, который пьет и никак не помогает. Поэтому моя Аня все тащит на себе. Она очень трогательная героиня и при этом сильная! Я бы сказала, это роль моей мечты и один из лучших сценариев, что я читала. Скажу с уверенностью: сериал будет очень крутым!», — делится актриса Юлия Серина.

«Съемки начались со сцены на натуре. В тот день в Вышнем Волочке утром было минус двадцать восемь. Бодрее старта трудно придумать. Сам городок — небольшой, уютный, здесь от любой точки до любой другой не больше десяти минут на машине, и группе такая логистика очень удобна. Кроме того, здесь пекут вкусный хлеб, и кондитерские изделия на уровне, это нашу жизнь дополнительно украшает. На днях ко мне приезжал агент, мы отлично посидели с ним и Сашей Палем в ресторане “Подберезовик” и узнали вышневолоцкую жизнь еще и с этой стороны.

Кстати, наша самая юная актриса Кристина — тоже местная достопримечательность, играет в здешнем театре, тут ее и нашли для съемок. Она по сюжету моя дочь, но я ее уважительно зову Кристиной Сергеевной, потому что она хоть и юная, но очень взрослая, и с ней интересно.

Мой герой Толя Тарелкин — образ собирательный, я собрал его из черт своего деда, у которого, как у Толи, тоже не было одной ноги и отца. Сын зовет Толю в фильме гедонистом, а дед с отцом были гедонисты еще те. Мои черты в Толе, конечно, есть, это ведь я его играю, но главное — мои добрые воспоминания о деде Андрее Исаевиче Яценко и Викторе Андреевиче — его сыне и моем отце», — комментирует актер Александр Яценко.