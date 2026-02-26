Стартовали съемки эпической драмы «Капитанская дочка»

В настоящее время полным ходом идут съемочные работы над грандиозной и многосерийной экранизацией «Капитанской дочки», основанной на одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Этот проект создан компанией ON Студия в сотрудничестве со Star Media, телеканалом «Россия» и при поддержке Института развития интернета. Первыми зрителями сериала станут пользователи онлайн-кинотеатра «КИОН», а телепремьера пройдет на канале «Россия».

Ключевые роли в сериале исполнили Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссерское кресло занял Дима Литвиненко.

Создатели предлагают современный взгляд на классический исторический роман. Они вывели персонажей за рамки традиционного приключенческого повествования, сделав психологию героев близкой и понятной современному зрителю, а моральные дилеммы – острыми и узнаваемыми. Создатели с уважением отнеслись к первоисточнику, что делает сериал потенциально ценным дополнением к школьной программе. Повесть, впервые опубликованная Пушкиным в 1836 году, вновь звучит как актуальное размышление о личном выборе, ответственности за свои действия и их последствиях в переломные исторические моменты.

По решению отца, шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) отправляется служить не в столичную гвардию, а в Белогорскую крепость. В пути, во время сильной метели, он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кем является его новый знакомый, Гринёв, движимый жалостью и простотой души, дарит ему свой заячий тулуп. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта, Машу (Евгения Леонова), и его чувства находят отклик. Однако у Петра есть соперник – Алексей Швабрин (Егор Корешков), опальный подпоручик, сосланный в Белогорскую за дуэль. Швабрин, движимый ревностью, всячески пытается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя чудом спасшимся императором Петром Третьим и начинает собирать народное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики захватывают крепость за крепостью. Штурм Белогорской крепости Пугачёвым кардинально меняет судьбы Гринёва и Маши. Впереди их ждут выбор между честью и жизнью, трудный путь взросления и самопожертвование ради любви.