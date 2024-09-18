11 юных вокалистов стали участниками нового сезона проекта «Молодые таланты»

На видеоплатформе Российского фонда культуры Leo Classics начинается показ третьего сезона проекта «Молодые таланты». Это серия интервью с юными, но уже заявившими о себе, исполнителями со всей страны.

В рамках проекта самые талантливые ученики музыкальных школ делятся своими успехами и планами. Им всего по 8-12 лет, а они уже стали лауреатами многочисленных конкурсов и премий. «Молодые таланты» — это яркие видеоистории о том, как рождаются будущие звёзды.

На участие в третьем сезоне проекта Российский фонд культуры получил свыше сотни заявок. В итоге было отобрано 11 наиболее выдающихся юных исполнителей из Брянска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

«Когда мы только начинали этот проект три года назад, то хотели познакомить зрителей с ребятами, которые своим примером доказывают нам, взрослым, что нет ничего невозможного, — говорит генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры» Елена Головнина, — И оказалось, что таких виртуозов в нашей стране много. У каждого из них своя история и мотивация. Поэтому решено было продолжить цикл. Кто знает, возможно, в будущем этим музыкантам будут рукоплескать зрители на лучших концертных площадках мира».

Если первые два сезона были посвящены начинающим музыкантам, то в третий попали только вокалисты. Каждый выпуск представляет собой видеоинтервью, в котором участники проекта рассказывают о творческом пути, семье, источниках вдохновения и демонстрируют свои выдающиеся способности.

Сами съёмки проходили в Москве в историческом здании усадьбы Замятина-Третьякова на Гоголевском бульваре, где располагается Российский фонд культуры, а также в Музее музыки и Музее Петра Ильича Чайковского.

Ведущей третьего сезона станет Мила Москвина. К участию в проекте привлечены лучшие эксперты в сфере вокального искусства: солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Александра Конева, оперная певица Ксения Молоткова, а также пианист, певец, дирижёр театра «Геликон-опера», преподаватель школы имени Гнесиных по классу концертмейстерского мастерства Михаил Егиазарьян. В рамках интервью они не только оценивают навыки исполнителей и открывают для них двери в мир большого искусства, но и делятся профессиональными секретами со зрителями.

Все выпуски проекта «Молодые таланты» будут доступны на портале Российского фонда культуры Leo Classics. Следить за выходом видеоинтервью можно на сайте платформы и в её социальных сетях.