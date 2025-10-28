Знаковый художественный проект «Культурный мост: Херсон – Москва» представлен в столице

22 октября в Усадьбе на Перекопской состоялось торжественное открытие выставки «Культурный мост: Херсон – Москва». Проект развивает творческий диалог между Москвой и Херсонской областью, формируя единое художественное пространство для профессионального взаимодействия.

Экспозиция включает более 70 произведений, созданных в различных техниках и направлениях — от живописных полотен и графики до художественной фотографии и монументальных текстильных композиций. Особенностью проекта стало сочетание творчества признанных мастеров и начинающих авторов, что позволяет продемонстрировать весь спектр современного искусства. Среди участников — выдающиеся художники, включая Гарри Зуха с социальной инициативой «Конница мира», Геннадия Шелестенко, занимающего должность заместителя председателя Союза писателей России в Херсонской области, а также Наталью Джерук — доцента кафедры дизайна Херсонского технического университета. Дополняют экспозицию лучшие работы художников и фотографов I и II Всероссийских арт-пленэров «Стрелка-Арт», организованных кафедрой дизайна Херсонского технического университета.

Ключевыми задачами выставочного проекта стали интеграция художественного сообщества новых регионов в общероссийское культурное пространство, поддержка авторов и презентация многогранного культурного наследия Херсонской земли широкой московской публике.

«Искусство стало тем мостом, который не требует слов. Через музыку и живопись мы ощущаем свою общность — вот почему сегодня мы единая страна и рады представителям Херсонской области в Москве. Эти работы будут восхищать жителей несколько недель, ведь аллея у усадьбы всегда наполнена людьми — детьми, родителями — всеми, кто ценит прекрасное», — подчеркнула объединяющую силу творчества Глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова.

«Наше сотрудничество действительно полезно не только для района, но и для всего города. Уверен, что эта выставка станет важным событием в культурной жизни Москвы и привлечет внимание новых зрителей», — отметил в своем выступлении генеральный директор ГБУ «Мой досуговый центр Атлант» Алексей Белоедов.

Заместитель руководителя постоянного представительства Херсонской области при Правительстве РФ Мария Кузнецова обратила внимание на эмоциональную составляющую выставки: «Культурный мост — это не политическое или экономическое мероприятие, а пространство, где каждый участник получает светлые и теплые эмоции. Именно на это была нацелена наша выставка — позволить гостям окунуться в культуру и природу Херсонской области через искреннее творчество художников».

Советник Постоянного представительства Херсонской области при Правительстве РФ Алиса Романова подчеркнула: «Символично, что выставка проходит в Зюзино — районе, где названия улиц напоминают о наших общих культурных корнях. Это создает особую атмосферу для диалога и подчеркивает историческую общность народов».

​​Сложившаяся топонимика округа органично дополнила концепцию выставки, где переплетаются прошлое и настоящее, а географические названия становятся связующими звеньями между разными регионами страны.

Культурную программу выставки дополнил специальный концерт в исполнении студентов Института культуры и искусств Херсонского государственного педагогического университета. В программе прозвучали классические и народные композиции, демонстрирующие связь музыкальных традиций.

Среди исполнителей — оперный певец Даниил Санитар, режиссер и художественный руководитель Передвижного театра оперы, а также Александр Токарев, артист хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, лауреат музыкальных конкурсов.

Завершилось событие серией авторских экскурсий. Участники поделились с гостями историями создания работ и рассказали об источниках вдохновения.

Особенно хочется отметить откровение художника Гарри Зуха, который раскрыл философское осмысление своего творчества: «Для меня искусство — это кровеносная система, живой сосуд, соединяющий людей. В образах лошадей я вижу ту первозданную силу, что объединила человека и природу с самых истоков жизни. Табун, несущийся через степи, — это не просто символ, а живая память наших предков, их неукротимая энергия, способная смести всё чужое на своем пути».

После официальной программы гости продолжили знакомиться с экспозицией в неформальной обстановке, наслаждаясь произведениями искусства во время прогулки по усадьбе.

Выставка открыта для посещения в Усадьбе на Перекопской до 9 ноября 2025 года включительно.

Организаторами мероприятия выступили Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Атлант», глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова, а также куратор выставки — советник Постоянного представительства Херсонской области при Правительстве РФ Алиса Романова.

Фото: Пресс-служба Шатовой Виктории Леонидовны