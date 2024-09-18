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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Форма-арт. Свет»: РОСИЗО открыл выставку об архитектуре света

editor
By editor
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форма арт свет - росизо

В день открытия выставки Ольга Галактионова объявила об учреждении премии оформления выставочных проектов «Форма-Арт».

РОСИЗО открыл экспериментальную выставку «Форма-арт. Свет», где в центре экспозиции не экспонаты, а форма их подачи. Проект посвящен архитектуре света, истории и возникновению этого направления. В залах представлены архивные видеоматериалы и экспонаты из 30 музеев и частных коллекций, иллюстрирующие ретроспективу использования сценического света с начала XX века до сегодняшнего дня.

В день открытия выставки генеральный директор ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» Ольга Галактионова объявила об учреждении премии оформления выставочных проектов «Форма-Арт». Она будет присуждаться профессионалам своего дела, которые создают архитектуру, звуковое, световое, мультимедийное и другие виды оформления выставок «своими руками». Главная цель премии – объединение профессионального сообщества оформителей, архитекторов выставочных проектов. Кроме того, предполагается, что первая церемония на площадке Национального центра «Россия» станет поводом для формирования и единения сообщества.

Пространство выставки «Форма-арт. Свет» разделено на два основных направления: свет на выставках и свет на церемониях и премиях. Проект рассказывает о том, что такое архитектура света и как создается экспозиционный свет. Здесь можно будет проникнуть в закулисье телевизионной премии, изучить, какими были первые световые решения в городском пространстве, и узнать, в чем отличие в освещении картин, одежды и других выставочных объектов.

Особое внимание кураторы уделили истории работы со светом в выставочных пространствах и в городской среде. Зрители смогут узнать об иллюминации Москвы и образовании советской школы люминесценции Сергея Вавилова, об использовании зенитных прожекторов и излучения лазера на массовых мероприятиях, о политических световых шествиях, электрификации СССР и праздничной «театрализации» города по случаю Олимпиады-80, о концептуальной роли освещения в павильонах СССР, представленных на международных выставках, и первых световых инсталляциях Казанского «Прометея», вписанных в городской массив с целью нивелирования агрессивности города.

В специальных интерактивных зонах в некоторых залах выставки «Форма-арт. Свет» можно попробовать самостоятельно стать архитектором по свету.

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