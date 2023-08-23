120 лет Наталии Сац!

27 августа 2023 года исполняется 120 лет со дня рождения Наталии Сац (14/27 августа 1903 – 18 декабря 1993), основателя Детского музыкального театра. Это была удивительная женщина – из тех, кто делал революции и совершал научные открытия, покорял Эверест и летал в космос. Женщина-легенда, женщина-вихрь. Больше всего Наталии Сац подходит слово «первая».

Наталия Сац основала первый в мире театр для детей. И не один, а целых шесть. Она поняла, что детям нужен свой театр, созданный именно для них, где все сделано так, чтобы им было интересно и захотелось прийти еще. Самые известные театры, созданные Наталией Сац, работают и сегодня, и называются они Российский академический Молодежный театр (бывший Центральный детский театр), Детский музыкальный театр имени Наталии Сац в Москве и Театр Юного Зрителя (сейчас он называется Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац) в Алма-Ате.

Наталия Сац – первая в мире женщина-оперный режиссер. И ставила она оперы не только в Москве, но и за границей. В 1931 году, когда ей было 28 лет, ее пригласили в Берлин поставить оперу Джузеппе Верди «Фальстаф». Уже в следующем году она выпустила «Свадьбу Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта в оперном театре Буэнос-Айреса.

Наталия Сац первая объединила театр и мультипликацию. В спектакле «Негритенок и обезьяна» в 1927 году в сцене встречи негритят и диких зверей артисты на сцене пугали персонажей-животных шумовыми инструментами, и те «убегали» от них на большом, во всю сцену, экране, в мультипликационную чащу джунглей.

Наталия Сац первая стала произносить перед началом спектакля «вступительные слова». Эта традиция жива до сих пор и распространилась по всему миру. Теперь практически во всех детских театрах к зрителям перед началом спектакля выходит режиссер или актер и разговаривает с ними, чтобы настроить на нужный лад.

Наталия Сац первая стала заказывать оперы и балеты для детей знаменитым композиторам и писателям. Например, если бы не она, то известного сегодня на весь мир «Пети и волка» Сергея Прокофьева просто бы не было. Это Сац придумала, что Сергей Сергеевич должен написать музыкальную сказку-путеводитель по оркестру для детей, и вместе с ним сочинила сюжет.

Наталия Сац первая придумала, что в театре для детей должна быть игровая комната, «Комната младших братьев и сестриц», где много игрушек и раскрасок, и куда на время спектакля можно отвести младшего ребенка, пока старший в зале смотрит на сцену. Сейчас такие комнаты есть не только в детских, но и во многих взрослых театрах.

Наталия Сац первая придумала театральных педагогов как постоянных и важных наравне с артистами участников встречи детей и театра. Она поняла, что до начала спектакля, в антракте и после его окончания детей-зрителей нужно занимать чем-то интересным, и создала в театре специальный отдел, где работали люди, которые умели проводить занятия, рассказывать про театр и обсуждать спектакли. Конкурсы рисунков, музыкальные викторины, игры – чего только они не придумывали под руководством Наталии Сац, которая всегда больше всего ценила, чтобы люди рядом с ней горели общим делом, посвящали ему всю свою жизнь и отдавали ему себя без остатка: сочиняли, предлагали, осуществляли самые смелые идеи и делали то, на что до них никто просто не замахивался.

Она и сама была такая – революционер, открыватель нового, создатель небывалого, человек, который всегда добивался того, о чем мечтал, и создавал это своими руками, энергией и талантом.

Наталии Ильиничне Сац Детский музыкальный театр, носящий её имя, посвящает наступающий сезон. И каждый артист труппы театра говорит ей СПАСИБО каждый день, когда приходит в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.