Галерея современного искусства К35 представляет новый выставочный проект «Жатва»

9 сентября в новом пространстве галереи К35 откроется выставка «Жатва». На выставке представлены работы трех художников: Евгении Войнар, Ильи Гапонова и Никиты Макарова. Каждый из них работает с темой подведения итогов по-своему: это может быть и глубоко личная история, и попытка найти ответ на серьезные мировоззренческие вопросы. Выставочный проект «Жатва» не случайно проводится осенью. Кураторы предложили авторам порассуждать на философскую тему подведения итогов, условного «сбора урожая».

Илья Гапонов «Тоскана. Первый снег», Холст, акрил, кузбасслак 150х150 см, 2022

Никита Макаров «Лисички Сестрички клоунессы, Сорока и Еж Анатолий у Волшебного Пня», Керамика, надглазурная роспись, кракле

Никита Макаров «Владыка Северный Олень», Керамика, надглазурная роспись, кракле

Евгения Войнар «Мотылёк и протеи» из проекта «Эстетика увядания», Холст, масло 190х190 см, 2022

Евгения Войнар «Мертвый заяц» из проекта «Эстетика увядания», Холст, масло 190х190 см, 2022

Илья Гапонов «Мирное поле» 3, Холст, акрил, кузбасслак 150х150 см, 2022

При этом все участники проекта любят и активно вводят в свои работы визуальный ряд, связанный с растительностью: в серии Евгении Войнар «Сады» тема заброшенного сада звучит как память детства, связь человека с корнями, серия «Тоскана» Ильи Гапонова отсылает нас к теме увядания и перерождения как в природе, так и в жизни. Никита Макаров представил в проекте свои антропоморфные скульптуры мифических животных из серии “Таинственный лес”.

В новом проекте Евгения Войнар обращается к теме своих снов, бессознательного, прорабатывая личные автобиографические истории своего детства. На ее масштабных холстах появляются мифологические фантазийные растения. Леса эти населены вполне узнаваемыми животными, словно из русских народных сказок. Где-то среди этих лесов бродит девочка, которая силой воображения и вызвала к жизни всю эту буйную флору. В проекте явственно звучит отсылка к Кэролловской «Алисе», которая может стать ключом к трактовке образов и нашим проводником в фантазийном мире художницы.

С символикой животного мира на холстах Евгении вступают в диалог самобытные керамические объекты Никиты Макарова — плод синтеза мифических антропоморфных и зооморфных образов из разных культур. Его уникальные скульптурные объекты, каждый со своим характером: фавны, сороки, лисицы — обитатели того самого фантастического леса с холстов Евгении, существующие между тем вполне реально в нашем коллективном бессознательном.

Илья Гапонов использует тематику растений как неких символов природы, которая преобладает над цивилизацией и в итоге поглощает ее вместе со всеми достижениями и провалами.

В проекте «Жатва» эта мысль звучит отчетливо, в новых работах естественность и сила природы превалирует над всеми видимыми плодами цивилизации, напоминая нам о бренности всего, что мы сейчас считаем незыблемым. Вместе с тем процесс рождения жизни, созревания и постепенного увядания дает возможность отстраниться от внешних катаклизмов, напоминает о том, что жизнь продолжается.

Что ждет нас как цивилизацию, что мы оставим после себя, способно ли человечество найти выход из цивилизационного тупика, или в итоге все наши материальные, культурные и гуманистические достижения поглотит природа, не оставив следа? Кто в итоге выносит приговор каждой новой цивилизации, или она достигает пика и идет к своему разрушению естественным путем? Об этом может поразмыслить зритель перед серией «Тоскана», Ильи Гапонова, которая, несмотря на кажущуюся очевидность образов, поднимает перед зрителем эти вечные вопросы.

Евгения Войнар (род. 1988) — художник, живописец, скульптор, автор инсталляций. Родилась в Москве. Окончила МГАХУ (2008), МГАХИ имени Сурикова (2016) и ИСИ им. И. Бакштейна (2019). Участвовала во множестве выставок в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ярмарке современного искусства Bizar, секция независимых художников. Резидент седьмого сезона Открытых студий. Основная тема работ — трактовка понятия бессмертия, которое может быть рассмотрено как через ностальгию и память о личном опыте прошлого, так и через эстетизацию останков разных видов биологических организмов. Живет и работает в Москве.

Илья Гапонов (род. в 1981) — художник из г. Кемерово. Закончил Кемеровское художественное училище, Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную академию (им. В.Мухиной). Участник множества галерейных и музейных выставок в России и за рубежом, номинант премии Кандинского 2008 года. Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Музея современного искусства (Москва), ГЦСИ (Москва, Екатеринбург), Красноярского Центра Современного Искусства, фонда «Виктория», фонда «Смирнова и Сорокина» и пр. В настоящий момент живет и работает в Венгрии.

Никита Макаров (род. в 1980) — московский художник, скульптор, живописец, яркий представитель московской академической школы живописи. Окончил Московское Государственное Академическое Художественное училище памяти 1905 года, затем – Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова, мастерскую монументальной живописи академика Е.Н.Максимова (2008г.). Работал в составе творческой группы художников, выполнявшей росписи Преображенского собора комплекса Храма Христа Спасителя под руководством Е.Н. Максимова (2009-2010гг.). В проекте «Таинственный лес» художник перерабатывает и переосмысливает опыт российских и зарубежных керамистов, с целью создания новой, актуальной для сегодняшнего дня, выразительной формы. Макаров виртуозно и органично визуализирует обитателей и персонажей «Таинственного леса», создавая их при помощи различных керамических техник.

Выставка завершит работу 13 ноября.

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