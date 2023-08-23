POLINA В КОСМИЧЕСКОМ КЛИПЕ НА ПЕСНЮ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

22 августа состоялась премьера клипа на песню «Любовь у сердца в рабстве» на стихи Михаила Гуцериева певицы POLINA. Музыкальным продюсером трека стал легендарный ChinKong (Владимир Чиняев).

Песня раскрывает историю взаимной симпатии, притяжения и страсти, а также любви, которая берёт наши сердца в плен, заставляя болеть предметом своего обожания.

«В клипе моя героиня — это молодая особа, живущая где-то в ретро-футуристике, в недалёком будущем или воображаемом прошлом. Она скучает в ожидании любви. Уникальность этого клипа заключается в новейших технологиях, которые использовались до этого только в Голливуде. В клипе я играю сразу и солистку и кордебалет. Вообще, эпоха 60-х — одна из моих любимых: прекрасны и женщины, и стиль, и мода. И мне давно хотелось примерить её на себя. Каждый образ, каждая сцена собирались командой с любовью. Сексапильность и женственность того времени — удивительно иметь возможность примерить всё это на себя», — вспоминает о съёмках POLINA.

Моя любовь у сердца в рабстве.

Целуй, твой поцелуй — лекарство.

Падаю вспять,

Трудно дышать,

И губ не оторвать

Ночами. Любовь,

Когда у сердца в рабстве.

18 августа в Пространстве СТУДИО от HiFi-стриминга Звук прошла закрытая презентация песни и клипа. Гостями вечера были IVAN, ANSE, Lina Lee, экс-«фабрикант» Александр Киреев, Настя Годунова, Lova Lova, Лиза Гинзбург и другие. Не смогла пропустить мероприятие и мама певицы — легендарная Анка — Наталья Ступишина. Она отметила, что огромная удача для артиста найти своего автора: «Для меня таким автором стал Михаил Танич, а для POLINA — Михаил Гуцериев».

Также на презентации присутствовала съёмочная команда. Режиссёр клипа GEX имеет большой опыт работы с компьютерной графикой и анимацией, что позволяет ему выступать на каждом проекте не только как режиссёру, но и как арт-директору.

«Меня в композиции «Любовь у сердца в рабстве» зацепили стихи, мне это близко: я очень влюбчивый парень, и захотел визуализировать это чувство. Песня о состоянии влюблённости, всё немножечко нереалистично, плывёт, воздушно. И POLINA прекрасно сумела передать это чувство. Это первое моё сотрудничество с Михаилом Гуцериевым. Его поэзия настолько яркая, что мне захотелось раскрыть эти цвета, поэтому клип и получился невероятно ярким. Такая палитра лучше всего отражает состояние влюблённости», — поделился режиссёр клипа GEX.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.