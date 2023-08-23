26 и 27 августа в музее-заповеднике пройдет «Автофестиваль в Архангельском». На два дня территория музея-заповедника превратится в одну из самых масштабных выставок раритетных автомобилей под открытым небом.

Более 230 моделей будут размещены на фоне уникальных архитектурных объектов и парковой скульптуры. Суперкары, трековые автомобили, советская, японская, европейская и американская классика, уникальные походные внедорожники, гоночные и коллекционные, а также современные спортивные автомобили займут свое место среди исторических аллей «Архангельского».

Автомобиль и его история — это особый мир технологий, моды и стиля. Бережное отношение и сохранение культовых экземпляров, будь то классика, янгтаймер или спорткар, позволяют сохранять и развивать автокультуру, где искусство, страсть и качество жизни соединяются в единое целое.

На специальных мероприятиях фестиваля гости получат возможность обмена опытом, узнают о последних трендах, присоединятся к автомобильному сообществу. В программе фестиваля - лекции от ведущих экспертов автоиндустрии России, автоспортсменов, коллекционеров, блоггеров и энтузиастов, консультации со специалистами и владельцами выставочных образцов, экскурсии и мастер-классы. Посетителей ждет парад ретро-автомобилей!

Для самых маленьких гостей фестиваля подготовлена отдельная программа. В нее вошли детское ралли на педальных машинках, мастер-классы по живописи, масштабная раскраска, аквагрим и многое другое.

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