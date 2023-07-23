Многоплановое мероприятия ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС» и Музея-завоведника С.В. Рахманинова «Ивановка» состоялось в Москве

21 июля 2023 года в Медиацентре ТД «БИБЛИО-ГЛОБУС» состоялось многоплановое мероприятие, приуроченное к 150-летию великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Концертно-просветительская программа Медиацентра была объединена с трансляцией короткометражных документальных фильмов, показом передвижного выставочного проекта Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» и представлением изданий Музея-заповедника. В финале дня состоялась акция «Отправь открытку в Ивановку».

Рассказ о жизненном и творческом пути Сергея Рахманинова, обращение к страницам его композиторского наследия в концертном исполнении – так началась программа этого вечера. Далее зрительская аудитория путешествовала по страницам истории Ивановки, знакомилась с этапами воссоздания усадьбы и становления музея. Обращение к документальным фильмам позволило увидеть и услышать создателя Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка», учителя, историка музыки, подвижника и просветителя Александра Ивановича Ермакова (1951-2022).

«Ивановка» – это и научный центр, консолидирующий ведущих ученых-исследователей, инициирующий конференции и выпускающий книги, адресованные как профессионалам, так и широкой аудитории. Воплощение издательских проектов Музея-заповедника С.В. Рахманинова более десятилетия осуществляется кандидатом искусствоведения, доцентом Ириной Николаевной Вановской.

В рамках мероприятия в Медиацентре был представлен один из самых масштабных издательских проектов Александра Ермакова «Летопись жизни и творчества С.В. Рахманинова», аналогов которому нет во всем рахманиноведении; два тома этого издательского проекта уже получили высокое признание, в данное время автор «Летописи» доктор искусствоведения Вера Борисовна Валькова работает над третьим томом. К числу уникальных изданий «Ивановки» относится и первая в истории музыки монография о Николае Сергеевиче Звереве – знаковой фигуре профессионального музыкального мира, мэтре фортепианного искусства, воспитанниками класса которого являлись С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, А.И. Зилоти и многие другие; книга Владимира Викторовича Крутова «Николай Сергеевич Зверев. Личность, судьба, эпоха» также была представлена в этот вечер. Аудитория познакомилась с библиографической редкостью – Альманахом «Ивановка. Времена. События. Судьбы», представляющим собой уникальное собрание исторических документов, писем, воспоминаний. В числе представленных в этот вечер изданий – исследование Александра Ермакова «П.И. Чайковский в Тамбовской губернии», путеводители по выставке «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома».

Первое московское представление передвижного выставочного проекта Музея-заповедника «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленного к юбилею композитора Александром Ермаковым, стало, безусловно, центральным событием вечера. Выставочный проект вызвал большой интерес и горячий отклик аудитории; слушатели спрашивали о дальнейшем расписании экспонирования в столице с тем, чтобы увидеть выставку вновь. Выставочный проект «С. Рахманинов. Страницы семейного альбома» пробудет в столице около четырех месяцев. За перемещением проекта мы будем наблюдать.

Акция «Отправь открытку в Ивановку» завершала программу дня. Посетители Медиацентра оставляли поздравления и пожелания в адрес Музея-заповедника, зная о том, что их добрые послания будут прочитаны коллективом музея уже через день – открытки были направлены из Медиацентра в Музей-заповедник специальной почтой.

Фото – Глеб ОМЕЛЬЧЕНКО

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