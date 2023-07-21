LADYVERONIKA выпустила первый ЕР «Альбинос» о своей жизни

Белорусская поп-дива LADYVERONIKA выпускает свой первый мини-альбом (ЕР) «Альбинос». Альбом получился очень мелодичным с качественным поп звучанием, совмещая в себе элементы инди-поп и R’n’B. В альбом вошли четыре абсолютно новые песни, каждая из которых отображает определённый период из жизни артистки.

Треки затрагивают самые разные темы, которые близки каждому живому человеку: мечты и одиночество, поиск и затухание, борьба и безнадежность. Это делает альбом искренним, что позволяет каждому слушателю найти в нём что-то для себя.

О самом ЕР певица говорит так: «Почти все строчки — это то, что происходило в моей реальности. Каждая работа чем-то вдохновлена: личными переживаниями, семейными потрясениями, и прочитанными книгами. Например, песня «Дивергент» имеет отсылку к фильму «Матрица». И цель этого трека – вывести вас из матрицы, в которую мы все попали. Заглавный трек «Альбинос» о людях, которые выделяются из общей массы и как не легко им иногда приходится в нашем мире».

LADYVERONIKA – молодая артистка из Минска, быстро набирающая популярность на просторах Интернета. Проект существует с 2022 года. Крайние релизы были активно поддержаны редакторами площадок, что позволило получить большой скачек прослушиваний на стримингах.

Альбом LADYVERONIKA «Альбинос» уже доступен на всех площадках!

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