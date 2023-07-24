Симфония для проекта Symphony 34 впервые прозвучала в соборе Святых Петра и Павла

20 июля в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась премьера — первое исполнение симфонии знаменитого российского композитора-минималиста Кирилла Рихтера. Музыкальное произведение, посвященное симбиозу музыки, архитектуры и искусства было вдохновлено проектом премиум-класса Symphony 34 от девелопера MR Group.

Симфонию исполнил оркестр современной музыки LS Orchestra при участии известного органиста Владимира Скоморохова. Особая акустика собора добавила произведению мощи, сделав звучание по-настоящему завораживающим. Как отметил автор симфонии, композитор и пианист-неоклассик Кирилл Рихтер, слияние и взаимное обогащение традиций и современности — одна из центральных идей композиции. Она прослеживается и в сочетании классических музыкальных инструментов с электронными, и в выборе места действия: один из старейших лютеранских приходов России остается центром как духовной, так и самой актуальной культурной жизни.

«Искрящееся энергией произведение Кирилла Рихтера стало музыкальным символом проекта Symphony 34. По своему духу, темпераменту оно созвучно смелой концепции нашего жилого комплекса, — говорит генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая. — Динамика, энергия, яркая эмоциональная палитра — важные составляющие проекта Symphony 34 - пространство позитивных человеческих ценностей и чувств, головокружительной высотной архитектуры, качества жизни, которое включает не только комфорт, но и радость творчества, развития и успеха».

Гости мероприятия также смогли насладиться виртуозной игрой знаменитого современного мультиинструменталиста, композитора-неоклассика Николы Мельникова. В исполнении мастера под сводами собора прозвучали его авторские музыкальные композиции, а также произведения Сергея Рахманинова, творчество которого особенно ценимо Мельниковым. Обрамлением произведений стали узнаваемые авторские импровизации, вдохновленных атмосферой старинного храма. В конце вечера гостей ждал DJ-сет Николы Мельникова в уютном дворике Yauza Place.

«Как интересно складывается судьба: в 2015 году я должен был сыграть концерт в соборе Петра и Павла, через неделю после концерта немецкого композитора Хаушка (Фолькера Бертельмана). Лично познакомившись с ним, я стал первым артистом, исполнившим его произведение, а запись видео прошла именно в этом соборе. Мой сольный концерт, впрочем, не состоялся, из-за проблем промоутера. В этом году Хаушка получил высшую награду - композиторский Оскар за фильм «На Западном фронте без перемен», а я всё-таки сыграю свой концерт с оркестром в этом соборе, — говорит Никола Мельников.

Архитектурная концепция жилого комплекса Symphony 34 намеренно выводит проект за рамки сложившихся стилевых классификаций, говорят ее создатели — широко известное своими современными проектами бюро Kleinewelt Architekten. «Каждая башня имеет собственный уникальный облик — подобно тому, как разные музыкальные партии в составе симфонии рождают единое произведение. В перспективе такая симфоническая архитектура, может быть, и станет новым стилем», — отметили в Kleinewelt Architekten.

MR Group системно и последовательно поддерживает искусство в самых разных сферах и направлениях. В 2022 году девелопер принял участие в 11 масштабных культурных проектах, включая партнерство с Большим театром, MМОМА (Московским музеем современного искусства) и танцевальным фестивалем Context. Diana Vishneva, музеем Garage, ярмаркой современного искусства Cosmoscow и арт-проектом Blazar. В 2023 году компания стала партнером Театра на Бронной и галереи Люмьер.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.