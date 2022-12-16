В Москве пройдёт III Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор»

18 декабря 2022 года в Гостином Дворе состоится III Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор», который соберет более пяти тысяч гостей и зрителей со всех уголков России. Ежегодно фестивалю поддерживают Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Патриарх Всея Руси Кирилл.

«Покровский собор» - это самый крупный на сегодняшний день фестиваль авторской песни, проходящий в концертном зале. В течение трёх месяцев жюри конкурса, в состав которого войдут известнейшие авторы, поэты и исполнители, будет выбирать самых талантливых и ярких конкурсантов для участия во втором туре и итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет битва за Гран-При фестиваля в стенах московского Гостиного двора вечером 18 декабря.

Все участники битвы за Гран-при фестиваля получат денежные призы: первое место – 350 000 рублей, второе место – 250 000 рублей, третье место - 100 000 рублей, участники финала по 50 000 рублей, а также многочисленные призы и подарки от партнёров мероприятия.

На фестиваль приглашены ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели: Александр Шаганов, Дима Бикбаев, Светлана Сурганова, Гия Гагуа, Валерия Лесовская, Прохор Шаляпин и другие.

Гостей мероприятия ждёт музыкальная битва участников за главные награды фестиваля, гала-концерт, выставки, мастер-классы, музыкальные и книжные стенды, презентации большой кадетский бал, выступления детских коллективов, а также розыгрыши подарков и многое другое.



Специальный гость фестиваля - группа Стаса Намина «Цветы».



Где? Гостиный Двор, Москва, ул. Ильинка, д. 4.

Фото - сайт pokrovfest.ru

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