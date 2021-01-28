160-летие со дня рождения Чехова в музее-заповеднике «Мелихово» отметили масштабными мероприятиями

В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. Этому знаменательному событию были посвящены мероприятия, которые прошли в музее-заповеднике «Мелихово» и за его пределами.

В январе в Мелихове собрались ученые из разных стран на конференцию «А.П. Чехов. Тексты и контексты».

С 27 по 29 января проходил X Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова, в котором приняли участие более 60 молодых актеров и студентов театральных вузов. Тема конкурса – «Антон Чехов и Иван Бунин» – выбрана не случайно, так как в прошлом году исполнилось 150 лет со дня рождения друга А.П. Чехова, поэта и писателя И.А. Бунина. Двум классикам была также посвящена премьера спектакля Мелиховского театра «Аллеи любви, или Последний пароход» и выставка «…остаюсь бывшая Амаранта, а теперь Мария Чехова».

В день памяти А.П. Чехова, 15 июля, прошел театральный онлайн-марафон «Читаем Чехова», в котором приняли участие более 50 актеров из разных городов России.

Осенью в Клину открылась выставка «Ч+Ч», посвященная 180-летию П.И. Чайковского и 160-летию А.П. Чехова. Они были не только великими современниками, их связывали дружеские отношения, душевная симпатия и творческие планы.

В течение года работала Лаборатория «Чехов: Non-Fiction». Это творческий эксперимент, направленный на поиск и раскрытие возможностей самых разных жанров, форм, методов и техник документального театра для исследования и популяризации культурного и исторического наследия писателя.

Лаборатория проводилась в несколько этапов. Участниками семинара в Мелихове в августе стали драматурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Омска, Новосибирска, Барнаула, Саранска, Уфы, Ачинска, других городов – авторы 20 заявок, отобранных в лонг-лист Лаборатории еще в июне.

После встреч с театроведами, литературоведами, исследователями жизни и творчества Чехова участникам семинара предстояло создать полноценные пьесы, прием которых продолжался до ноября. Из присланных работ Экспертный совет отобрал пятерку лучших.

Как минимум одна пьеса будет доработана до полноценного спектакля, войдет в репертуар Мелиховского театра «Чеховская студия» и будет представлена на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» в мае 2021 года.

Церемония вручения областной премии им. А.П. Чехова «Служение общему благу» прошла в формате ZOOM-конференции.

В конкурсную комиссию поступило 65 заявок от жителей Подмосковья. Победителями стали:

Баранов Георгий Михайлович, городской округ Подольск. Пенсионер, участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Отечественной войны 1-й степени, ордена Отечественной войны 2-й степени, двух орденов Красной Звезды. Автор книг «Ради жизни на земле», «1001 анекдот обо всех и обо всем», «Комбат», сборника стихов «На памятных дорогах войны».

Авдеева (Ускова) Ольга Юрьевна, городской округ Чехов. Пенсионер, краевед и публицист, автор книг «Земля Лопасненская» и «Молодинская битва: взгляд через века», которые могут служить учебными пособиями для школьников на уроках истории, литературы и краеведения.

Мельников Владимир Михайлович, Наро-Фоминский городской округ. Методист 1-й категории муниципального автономного учреждения культуры города Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры «Созвездие». Занимается благотворительной деятельностью в области изучения истории и традиций Наро-Фоминского края, написал 11 книг по истории битвы за Москву, 3-х томную историю обороны Наро-Фоминска, изучает историю героических подвигов воинов Красной Армии, сражавшихся в битве под Москвой.

Завершающим событием юбилейного чеховского года стало открытие на Сахалине проекта «Рисунки Чехова». Рисунки писателя впервые стали не только объектом музейного показа, но и предметом пристального исследовательского внимания. Проект реализован в рамках Национальной программы «Культура».

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