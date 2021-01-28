Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» стало лауреатом Национальной премии «События России 2020»

Проект «Лето в Музейном театре» Музейного объединения «Музеи наукограда Королёв» занял третье место в номинации «Культура. Спектакли, театральные сезоны и театральные премьеры» Национальной премии «События России 2020».

Проект реализован в рамках юбилейных музейных дат: 80-летия приезда Марины Цветаевой в Болшево, 95-летия создания Болшевской трудовой коммуны, 80-летия первого музея в городе. Заметим, что Национальная премия «События России 2020» объединила и проекты, реализованные в 2019 году.

В год театра Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» в партнерстве с «Активным театром» осуществили спектакли в мемориальных пространствах, ставших свидетелями исторических событий.

Три мемориальных отдела Музейного объединения (Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина, отдел «Усадьба Костино») неразрывно связаны с поистине знаковыми фигурами культуры начала ХХ века – Мариной Цветаевой, Максимом Горьким, Сергеем Булгаковым, Марией Ермоловой, Сергеем Дурылиным, оставившим выдающееся литературное наследие. Их произведения были переработаны для театральных подмостков в пространстве музеев.

В Мемориальном Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве прошли моноспектакли-истории в жанре StandUp по мотивам произведений великого поэта Серебряного века:

«Поэма Конца». В главной роли – заслуженная артистка РФ Ольга Гусилетова, текст читает актер театра и кино Кирилл Козаков.

«Повесть о Сонечке». В главной роли – Анна Перелешина.

В отделе «Усадьба Костино» (памятник архитектуры XIX века) был показан спектакль «Преступники», организованный совместно с Институтом мировой литературы им. А.М. Горького и «Активным театром» по неизвестному широкой общественности киносценарию Максима Горького. Известно, что писатель читал текст этого сценария коммунарам, жившим в Болшевской трудовой коммуне НКВД №1, находившейся на территории современного Королёва.

В 2020 году проект «Лето в Музейном театре» продолжился в режиме онлайн: был представлен спектакль «Блажь», поставленный по мотивам одноименной комедии А.Н. Островского, написанной в соавторстве с П.М. Невежиным.

В 2021 году также планируется постановка спектаклей в мемориальных пространствах.

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