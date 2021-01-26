«Активные граждане» определили будущее музея автомобилей первых лиц на ВДНХ

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование «Каким будет музей автомобилей первых лиц государства на ВДНХ?». В опросе приняли участие свыше 170 тысяч человек. Они выбрали наиболее интересные экскурсии, выставки и образовательные проекты будущего Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Парадный фаэтон ЗИС-110Б времен правления Никиты Хрущева (7 сентября 1953 — 14 октября 1964)

ЗИЛ-41047, период правления Михаила Горбачева (11 марта 1985 – 25 декабря 1991)

Самой популярной среди предлагаемых экскурсий для постоянной программы музея стала «Тайны кремлевского гаража». За нее проголосовали более 30% участников. На втором месте оказались туры об истории отечественного автомобилестроения и его связи с мировыми лидерами отрасли. Их выбрали 22,47% человек. Третье место поделили такие темы, как «История государственной охраны России» (13,41%) и «История автомобильного дизайна» (14,07%).

Помимо основной экспозиции — уникальной коллекции автомобилей Гаража особого назначения разных исторических эпох — в музее будут проводиться и временные тематические выставки. Из предложенных в опросе наибольший интерес вызвали «История номерных знаков» и «История специальной автомобильной связи». Они набрали 28,06 и 19,71% голосов соответственно.

Также участникам проекта предложили определить, какие еще активности необходимо включить в экспозицию и программу нового музея. Наибольшее количество голосов было отдано за уголок безопасности движения с автотренажерами и виртуальным экзаменом по правилам дорожного движения — 26,97%, а также за интерактивные экспонаты, демонстрирующие работу узлов и систем автомобилей (19,40%), и зону мастер-классов по профориентации в области автоинжиниринга (18,39%). А самым востребованным вариантом мероприятий, помимо выставочных экскурсий, стали туры по территории ВДНХ на образцах исторического транспорта. За их проведение проголосовали более 25% участников опроса.

Музей Гаража особого назначения ФСО России разместится в двух исторических павильонах Главной выставки страны №53 и 54. Основу экспозиции составят более 50 образцов автомобильной и мотоциклетной техники. Также в музее организуют выставочные и образовательные площадки для тематических мероприятий, профессиональных конференций и технических презентаций.

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