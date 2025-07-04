195 участников вошли в лонглист премии «Звезда Театрала»-2025

Международная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открыла голосование по лонг-листу, подводя итоги очередного театрального сезона. Впервые за 18 лет существования главной зрительской награды страны на ее получение претендует рекордное число номинантов – 195 кандидатов в 19 номинациях. Для того, чтобы включить их в лонг-лист, дирекция премии рассмотрела почти 30 тысяч предложений от зрителей, которые необычайно активно номинировали на премию своих любимых артистов и яркие театральные работы сезона.

Но главной особенностью «Звезды Театрала»-2025 стало учреждение сразу пяти новых персональных номинаций: «Лучшее художественное оформление спектакля», «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Музыкальный спектакль» и «Лучшая женская / лучшая мужская роль. Спектакль для детей и юношества».

«Создание театральной постановки, это, конечно же, коллективное творчество, в котором участвуют режиссеры, актеры, художники, технические службы театра, но зритель всегда идет на имена, — говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. — Каждый год мы видим, что самое активное голосование разворачивается именно в персональных номинациях. И это еще одно свидетельство того, что зритель прежде всего выбирает своего режиссера, своего любимого или хорошо известного актера. Публика прекрасно понимает, что талант не бывает колхозным, он всегда индивидуален. И уже поэтому бесконечно привлекает и завораживает, а значит – заслуживает персонального внимания и награды».

Лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2025 состоит из 18 основных номинаций, в которых представлены по 10 претендентов на награду, и еще одной специальной номинации, куда вошли 15 московских постановок и театрализованных проектов, выпущенных к 80-летию Победы.

Кроме того, теперь зрителям предстоит выбрать лучшую мужскую и женскую роль не только в театральных и кинопремьерах – отметить самые удачные актерские работы по итогам сезона театралы смогут и в музыкальных спектаклях, и в постановках для детей и подростков. Не исключено, что к онлайн-голосованию впервые подключатся юные зрители, посмотревшие, например, «Томасину» в РАМТе, премьеры «Морж, учитель и поэт» в МХТ им. Чехова, «Кит плывет на север» Театрального проекта 27 или «Багдадский вор и черная магия» в Маяковке. Среди множества актерских имен, отмеченных зрителями и включенных в лонг-лист: Максим Севриновский («Утиная охота», Театр им. Вахтангова), Иван Янковский («Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», СТИ), Ярослав Медведев («Сирано де Бержерак», театр «Сатирикон»), Александр Домогаров («Вертинский», Navigator Records), Лидия Вележева («Без вины виноватые», Малый театр), Яна Соболевская («Солнце Ландау», Театр им. Вахтангова»), Светлана Ходченкова («Зал ожидания», театр «Ателье»), Ольга Остроумова («Женитьба», Театр им. Моссовета), Анна Якунина и Максим Аверин («Гамлет», «Ленком Марка Захарова»), Антон Хабаров («Дон Жуан. Новый миф», Московский Губернский театр) и другие.

В режиссерской номинации, куда попали мэтры сцены и молодые, но уже успевшие заявить о себе постановщики, в числе лучших названы Алексей Бородин («Усадьба Ланиных», РАМТ), Петр Шерешевский («Улитка на склоне», МТЮЗ), Филипп Гуревич («Шостакович», Няганский ТЮЗ), Евгений Писарев («Плохие хорошие», Театр им. Пушкина), Романа Габриа(«Театральный роман», Театр им. Ленсовета). А в номинациях «Лучший спектакль. Большая форма» и «Лучший спектакль. Малая форма» вошли в лонг-лист работы Олега Долина («Ионыч», Театр им, Вахтангова), Андрея Гончарова («Осень», МХТ им. Чехова), Константина Райкина («Сирано де Бержерак», театр «Сатирикон»), Марины Брусникиной («Лето Господне», РАМТ), Евгения Марчелли («Женитьба», Театр им. Моссовета) и Андрея Прикотенко («Обломов», Александринский театр).

Еще одна новая номинация «Звезды Театрала» – «Лучшее художественное оформление спектакля». В лонг-лист премии впервые вошли самые впечатляющие – с точки зрения зрителей – работы художников, в том числе Максима Обрезкова, Владимира Арефьева, Александра Боровского, Юрия Харикова и Алексея Трегубова.

«Звезда Театрала» продолжает следить за деятельностью региональных театров и уже не один год отмечает лучшие коллективы, которых активно поддерживает их публика. На этот раз в лонг- лист с номинацией «Лучший региональный театр» попали коллективы из Перми, Омска, Кемерово, Новосибирска, Рязани, Барнаула, Казани, Рыбинска, Ельца и Оренбурга.

Голосование по лонг-листу продлится до 31 августа на официальном сайте премии «Звезда Театрала». Претенденты, набравшие наибольшее число зрительских голосов, будут включены в шорт-лист, в котором останется по три кандидата на награду. Голосование по шорт-листу будет проходить осенью и завершится в конце ноября. Имена лауреатов XVIII Ежегодной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» по традиции будут объявлены на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова.