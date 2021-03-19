«Мифический муж и его собака» – о премьере в МХАТ им. М. Горького

18 и 19 марта 2021 года в МХАТ им. М. Горького — десятая премьера сезона «Мифический муж и его собака». Режиссер и автор пьесы — заслуженный артист РФ Сергей Десницкий, мхатовский режиссер — создал спектакль на основе реальной переписки двух важнейших для МХАТ людей, писателя Антона Чехова и актрисы Ольги Книппер.
Об этих отношениях либо не знают, либо знают, но делают вид, что 100 лет назад в таких современных подробностях их просто не могло существовать. Была ли это настоящая семья или гостевой брак? Использовала ли актриса мужа или верила в него? Любила ли она или лишь выполняла наказы своего любовника, Немировича-Данченко? В новом спектакле МХАТ им. М. Горького обо всем этом Чехов и Книппер расскажут сами, с помощью писем. В архивах сохранилось более 800 писем и телеграмм Чехова и Книппер (Книппер продолжала писать письма Чехову и после его смерти). Которые внимательно изучил старейший актер и режиссер Художественного театра Сергей Десницкий и написал абсолютно документальную пьесу, позволив себе только семь технических реплик: о любви, страстях, ревностях, обидах и прощении.
Чехов-человек и Чехов-писатель, которого литературоведы и историки всегда разделяли на парадную и непарадную половины, и которому десятилетиями было официально отказано в страстях, болезнях и любовницах. Его «священная любовь» к Книппер в литературоведческих источниках не омрачалась ни изменами, ни эгоизмом Ольги Леонардовны, ни ее развлечениями и увлечениями. И вдруг перед зрителем – живая история.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков перед премьерой по традиции обратился зрителям:
– Сегодняшний спектакль необычный. Во-первых, он посвящен людям, которые создавали МХАТ. Он посвящен Чехову и Книппер, ставшей впоследствии Книппер-Чеховой. А во-вторых, я должен сказать о том, как появилась эта постановка. Несколько месяцев назад на реконструкцию спектакля «Трех сестер», самого великого спектакля советской эпохи, который в 1940 году поставил Немирович-Данченко, пришла целая плеяда больших актеров старого МХАТ: того МХАТ, который помнит людей, репетировавших с Немировичем-Данченко. Среди них был и чтимый нами известный режиссер, настоящий МХАТовец Сергей Десницкий, восстановивший когда-то в нашем театре и «Синюю птицу» Станиславского, и «Три сестры» Немировича-Данченко. Мы стали очень тепло общаться. Сергей Глебович поделился с нами своими книгами, идеями и пьесой, которую он давно написал. Так, через время, от Чехова — к Немировичу-Данченко, от Немировича-Данченко — к 70 годам, мы пришли в XXI век. И сегодня мы счастливы показать вам постановку режиссера Десницкого и команды людей, которые работали в том числе над реконструкцией «Три сестры».
Сергей Глебович написал пьесу 18 лет назад к столетию со дня кончины Антона Павловича. И она спокойно лежала в ящике письменного стола режиссера. Как признается сам Десницкий, «Я почти забыл про нее». Но в прошлом году Сергей Глебович пришел в МХАТ им. М. Горького на реконструкцию спектакля Немировича-Данченко «Три сестры» и сразу вспомнил о «Мифическом муже и его собаке».
Все происходит: за восемнадцать лет изменились люди, общество, театр – пьеса созрела. И своей современной историей в том числе.
Режиссер, заслуженный артист РФ Сергей Десницкий:
– Переписка Антона Павловича и Ольги Леонардовны необыкновенно увлекательное чтиво. При ближайшем и тщательном рассмотрении она раскрывает интереснейшую историю не только личных отношений великого драматурга и первой актрисы театра, но позволяет проникнуть в творческую лабораторию драматурга, узнать, как создавались две великих пьесы А. Чехова – «Три сестры» и «Вишневый сад» — пьесы, определившие путь развития мирового драматического театра XX столетия и оставившие так и неразгаданными творческие задачи на много лет вперед. Когда я начинал писать пьесу, думал, что не смогу преодолеть неприязнь к Книппер. Но однажды понял: так нельзя. Да, конечно, если бы не этот брак – может быть, Чехов прожил бы еще год-два. Но, с другой стороны, ведь именно благодаря Книппер театр имеет «Три сестры» и «Вишневый сад»: они написаны для нее.
Теперь уже сам зритель попытается ответить на вопросы: «Это была семья или бизнес-проект? Книппер любила или использовала Чехова? И зачем Чехов прощал?»
А ответ у Сергей Десницкого на все эти вопросы один: перефразируя Пастернака — «я перестал бы понимать Чехова, если бы допустил, что он нуждается в нашем понимании больше, чем в Ольге Леонардовне».
СПЕКТАКЛЬ – ЭТО ЛЮДИ:
Над спектаклем работал советский, американский театральный художник, сценограф Александр Окунь. Выпускник Художественной Школы при институте им. Сурикова, Школы-Студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького, после Аспирантуры Александр Леонидович работал в Школе-студии МХАТ на факультете «Сценографии и театральной технологии», где читал студентам в том числе оригинальный курс «Композиция сценического пространства». Параллельно с преподавательской деятельностью работал в московских театрах: в МХАТ, Театре Сатиры, Маяковского, Пушкина, Вахтангова, Ермоловой, на Малой Бронной и многих других. В общей сложности, к 1981 году Александр Окунь сделал декорации и костюмы к восьмидесяти спектаклям. В США с его участием было выпущено около пятидесяти постановок, в том числе – мюзикл «Роза», который поставил великий бродвейский режиссер Принс. С 1984 года Александр Окунь является членом организации United Scenic Artists of America (аналог «Союза театральных деятелей России»).
Художник-постановщик, заслуженный художник РСФСР Александр Окунь:
– Композиция спектакля — вопрос отдельный и сложный. Идеальную напряженность пространства создает композиция креста. Стоит актеру войти из центра, как весь зрительный зал устремлен на него: кто вошел? Кто ушел? Точно так же работает литургия в храме — веками проверенное действо! Словом, композиция – это первое. Второе — автор. Что требует Сергей Десницкий? И третье: что я могу предложить конкретно, не имея возможности лично присутствовать в театре? Мы с режиссером представили себе эстетику спектакля как текущую репетицию «Мифического мужа». Для динамики, перемен действия (МХТ, гримерка, ресторан, дом в Ялте) служат театральные ширмы, на которых расположены документальные фотоколлажи, передающие дух времени и ощущение непростых, но ярких отношений между великим писателем и великой актрисой. Объединяют все это две пластины: они висят под произвольным углом, но вместе образуют полуобъемную картину. Это шехтелевский, изумительный интерьер МХАТ: портал с выносным софитом, и пустой зрительный зал.
Исполнительница роли сестры милосердия Лариса Александровна Жуковская, заслуженная артистка России, в труппе МХАТ им. М. Горького – с 1961 года: «старая мхатовка» — работала, когда режиссером был Михаил Кедров, заставшая 90-летие Ольги Книппер-Чеховой:
– Пьеса, конечно, мало похожа на традиционную, но это великолепное литературное произведение! Я получила огромное удовольствие, ведь я старая мхатовка, артистка кедровского МХАТ. Я работала, когда главным режиссером был еще Михаил Николаевич Кедров, поэтому я застала даже юбилей Книппер-Чеховой, когда ей исполнялось 90 лет. Ее привезли в театр. И на сцене перед ней запустили «волчок» из «Трех сестер». Она стояла над ним и говорила: «У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том…» Вы не представляете, что было в зале!.. Так что я очень много всего видела и то, что я прочла в пьесе «Мифический муж», доставило мне истинное удовольствие и вызвало такие воспоминания о моей молодости!.. Сергей Десницкий ухватил в своей пьесе такие моменты, которые даже мне были неизвестны и интересны. Мне очень хотелось играть в этом спектакле, и когда Сергей предложил мне сыграть эту маленькую роль, я была ему благодарна.
Исполнительница роли Ольги Книппер Наталия Медведева:
– Свадьба Чехова и Книппер стала лишь формальностью, в их отношениях ничего не изменилось. Ольга по-прежнему жила в Москве, и только письма помогали супругам сохранить любовь. Писатель прекрасно понимал, что театр необходим Ольге как воздух и никогда не просил ее оставить сцену. Близкие друзья Антона Павловича ненавидели Ольгу Леонардовну, считая ее поведение безнравственным. Вопреки мнению окружающих, для Чехова эти шесть лет были счастливыми — с «милой актрисулей», так он ее иронично называл. Он, даже умирая, чувствовал себя живым. Сергей Глебович Десницкий — невероятно тонкий режиссер, большое внимание уделяющий деталям и нюансам. Благодаря ему мы погрузились в мир Художественного театра того времени, времени его становления и развития. Какое счастье работать с истинным мхатовцем!
Исполнитель роли Антона Чехова Юрий Ракович:
– Пьеса Сергея Глебовича Десницкого раскрывает, с каким трудом дались Чехову его последние произведения, особенно «Вишневый сад»! Главная боль его жизни — он хотел завести семью, и когда понял, что вот-вот умрет, судорожно попытался что-то изменить. На первом месте у Антона Павловича всегда было творчество. Отношения с женщинами расценивал лишь как мимолетные связи. Чехова всегда окружало множество женщин, но с Книппер он решил остановиться и создать семью.
Он понимал, что не сможет запереть Ольгу Леонардовну в квартире, чтобы она занималась детьми и хозяйством, понимал, что она не бросит театр. Чехов не мог не знать о близкой связи жены с Вишневским и Немировичем-Данченко, хотя в переписке довольно хитро уходит от этой темы. Он говорил, что ему не нужна жена, которая будет присутствовать в его жизни каждый день. Но когда ему стало совсем плохо, он хотел, чтобы любимая женщина ухаживала за ним.
Мне хочется донести до зрителя, в каких муках рождались пьесы Чехова, как его, по сути, заставляли работать и Маша, и Ольга, и театр, и Немирович-Данченко лично. Они довлели над ним, а он сотворил шедевры. Талант не может существовать без труда. Благодаря этому спектаклю Чехов начинает раскрываться для меня с другой стороны, становится ближе.
Исполнительница роли Марии Павловны Вера Десницкая:
– Мария Павловна – очень интересная женщина, хотя я не могу для себя до конца объяснить такую сильную удушающую любовь к брату, чтобы пожертвовать своей личной жизнью ради него. Видимо, быть сестрой писателя было для нее важнее. А ведь она не была синим чулком. К ней сватались Левитан, Бунин… Она была неотъемлемым участником всех посиделок, была веселого, легкого нрава. Но задавила свою личность: могла стать художником, но не стала, могла создать свою семью, но не стала. Брат был ее семьей и от этого так болезненно ей далась его женитьба. Она отказала бы всем, ради него, а он… И в итоге она осталась связанной с Ольгой Леонардовной до конца дней. Сергей Глебович как режиссер такой же трепетный, заботливый и переживающий, как и Папа. Я счастлива, что мне выпала такая возможность поработать с ним вместе, потому что я знаю, каких результатов он всегда добивается, будучи режиссером и педагогом. И хоть я и стараюсь не быть «папиной дочкой», а самостоятельной творческой единицей, все равно я – Десницкая.
Фото – Петр ЗАХАРОВ, Наталия ГУБЕРНАТОРОВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.