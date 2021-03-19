«Мифический муж и его собака» – о премьере в МХАТ им. М. Горького

18 и 19 мар­та 2021 года в МХАТ им. М. Горь­ко­го — деся­тая пре­мье­ра сезо­на «Мифи­че­ский муж и его соба­ка». Режис­сер и автор пье­сы — заслу­жен­ный артист РФ Сер­гей Дес­ниц­кий, мха­тов­ский режис­сер — создал спек­такль на осно­ве реаль­ной пере­пис­ки двух важ­ней­ших для МХАТ людей, писа­те­ля Анто­на Чехо­ва и актри­сы Оль­ги Книппер.

Об этих отно­ше­ни­ях либо не зна­ют, либо зна­ют, но дела­ют вид, что 100 лет назад в таких совре­мен­ных подроб­но­стях их про­сто не мог­ло суще­ство­вать. Была ли это насто­я­щая семья или госте­вой брак? Исполь­зо­ва­ла ли актри­са мужа или вери­ла в него? Люби­ла ли она или лишь выпол­ня­ла нака­зы сво­е­го любов­ни­ка, Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко? В новом спек­так­ле МХАТ им. М. Горь­ко­го обо всем этом Чехов и Книп­пер рас­ска­жут сами, с помо­щью писем. В архи­вах сохра­ни­лось более 800 писем и теле­грамм Чехо­ва и Книп­пер (Книп­пер про­дол­жа­ла писать пись­ма Чехо­ву и после его смер­ти). Кото­рые вни­ма­тель­но изу­чил ста­рей­ший актер и режис­сер Худо­же­ствен­но­го теат­ра Сер­гей Дес­ниц­кий и напи­сал абсо­лют­но доку­мен­таль­ную пье­су, поз­во­лив себе толь­ко семь тех­ни­че­ских реплик: о люб­ви, стра­стях, рев­но­стях, оби­дах и прощении.

Чехов-чело­век и Чехов-писа­тель, кото­ро­го лите­ра­ту­ро­ве­ды и исто­ри­ки все­гда раз­де­ля­ли на парад­ную и непа­рад­ную поло­ви­ны, и кото­ро­му деся­ти­ле­ти­я­ми было офи­ци­аль­но отка­за­но в стра­стях, болез­нях и любов­ни­цах. Его «свя­щен­ная любовь» к Книп­пер в лите­ра­ту­ро­вед­че­ских источ­ни­ках не омра­ча­лась ни изме­на­ми, ни эго­из­мом Оль­ги Лео­нар­дов­ны, ни ее раз­вле­че­ни­я­ми и увле­че­ни­я­ми. И вдруг перед зри­те­лем – живая история.



Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель МХАТ им. М. Горь­ко­го Эду­ард Боя­ков перед пре­мье­рой по тра­ди­ции обра­тил­ся зрителям:

– Сего­дняш­ний спек­такль необыч­ный. Во-пер­вых, он посвя­щен людям, кото­рые созда­ва­ли МХАТ. Он посвя­щен Чехо­ву и Книп­пер, став­шей впо­след­ствии Книп­пер-Чехо­вой. А во-вто­рых, я дол­жен ска­зать о том, как появи­лась эта поста­нов­ка. Несколь­ко меся­цев назад на рекон­струк­цию спек­так­ля «Трех сестер», само­го вели­ко­го спек­так­ля совет­ской эпо­хи, кото­рый в 1940 году поста­вил Неми­ро­вич-Дан­чен­ко, при­шла целая пле­я­да боль­ших акте­ров ста­ро­го МХАТ: того МХАТ, кото­рый пом­нит людей, репе­ти­ро­вав­ших с Неми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко. Сре­ди них был и чти­мый нами извест­ный режис­сер, насто­я­щий МХА­То­вец Сер­гей Дес­ниц­кий, вос­ста­но­вив­ший когда-то в нашем теат­ре и «Синюю пти­цу» Ста­ни­слав­ско­го, и «Три сест­ры» Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко. Мы ста­ли очень теп­ло общать­ся. Сер­гей Гле­бо­вич поде­лил­ся с нами сво­и­ми кни­га­ми, иде­я­ми и пье­сой, кото­рую он дав­но напи­сал. Так, через вре­мя, от Чехо­ва — к Неми­ро­ви­чу-Дан­чен­ко, от Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко — к 70 годам, мы при­шли в XXI век. И сего­дня мы счаст­ли­вы пока­зать вам поста­нов­ку режис­се­ра Дес­ниц­ко­го и коман­ды людей, кото­рые рабо­та­ли в том чис­ле над рекон­струк­ци­ей «Три сестры».

Сер­гей Гле­бо­вич напи­сал пье­су 18 лет назад к сто­ле­тию со дня кон­чи­ны Анто­на Пав­ло­ви­ча. И она спо­кой­но лежа­ла в ящи­ке пись­мен­но­го сто­ла режис­се­ра. Как при­зна­ет­ся сам Дес­ниц­кий, «Я почти забыл про нее». Но в про­шлом году Сер­гей Гле­бо­вич при­шел в МХАТ им. М. Горь­ко­го на рекон­струк­цию спек­так­ля Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко «Три сест­ры» и сра­зу вспом­нил о «Мифи­че­ском муже и его собаке».

Все про­ис­хо­дит: за восем­на­дцать лет изме­ни­лись люди, обще­ство, театр – пье­са созре­ла. И сво­ей совре­мен­ной исто­ри­ей в том числе.

Режис­сер, заслу­жен­ный артист РФ Сер­гей Десницкий:

– Пере­пис­ка Анто­на Пав­ло­ви­ча и Оль­ги Лео­нар­дов­ны необык­но­вен­но увле­ка­тель­ное чти­во. При бли­жай­шем и тща­тель­ном рас­смот­ре­нии она рас­кры­ва­ет инте­рес­ней­шую исто­рию не толь­ко лич­ных отно­ше­ний вели­ко­го дра­ма­тур­га и пер­вой актри­сы теат­ра, но поз­во­ля­ет про­ник­нуть в твор­че­скую лабо­ра­то­рию дра­ма­тур­га, узнать, как созда­ва­лись две вели­ких пье­сы А. Чехо­ва – «Три сест­ры» и «Виш­не­вый сад» — пье­сы, опре­де­лив­шие путь раз­ви­тия миро­во­го дра­ма­ти­че­ско­го теат­ра XX сто­ле­тия и оста­вив­шие так и нераз­га­дан­ны­ми твор­че­ские зада­чи на мно­го лет впе­ред. Когда я начи­нал писать пье­су, думал, что не смо­гу пре­одо­леть непри­язнь к Книп­пер. Но одна­жды понял: так нель­зя. Да, конеч­но, если бы не этот брак – может быть, Чехов про­жил бы еще год-два. Но, с дру­гой сто­ро­ны, ведь имен­но бла­го­да­ря Книп­пер театр име­ет «Три сест­ры» и «Виш­не­вый сад»: они напи­са­ны для нее.

Теперь уже сам зри­тель попы­та­ет­ся отве­тить на вопро­сы: «Это была семья или биз­нес-про­ект? Книп­пер люби­ла или исполь­зо­ва­ла Чехо­ва? И зачем Чехов прощал?»

А ответ у Сер­гей Дес­ниц­ко­го на все эти вопро­сы один: пере­фра­зи­руя Пастер­на­ка — «я пере­стал бы пони­мать Чехо­ва, если бы допу­стил, что он нуж­да­ет­ся в нашем пони­ма­нии боль­ше, чем в Оль­ге Леонардовне».

СПЕКТАКЛЬ – ЭТО ЛЮДИ:

Над спек­так­лем рабо­тал совет­ский, аме­ри­кан­ский теат­раль­ный худож­ник, сце­но­граф Алек­сандр Окунь. Выпуск­ник Худо­же­ствен­ной Шко­лы при инсти­ту­те им. Сури­ко­ва, Шко­лы-Сту­дии им. В. И. Неми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко при МХАТ СССР им. М. Горь­ко­го, после Аспи­ран­ту­ры Алек­сандр Лео­ни­до­вич рабо­тал в Шко­ле-сту­дии МХАТ на факуль­те­те «Сце­но­гра­фии и теат­раль­ной тех­но­ло­гии», где читал сту­ден­там в том чис­ле ори­ги­наль­ный курс «Ком­по­зи­ция сце­ни­че­ско­го про­стран­ства». Парал­лель­но с пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью рабо­тал в мос­ков­ских теат­рах: в МХАТ, Теат­ре Сати­ры, Мая­ков­ско­го, Пуш­ки­на, Вах­тан­го­ва, Ермо­ло­вой, на Малой Брон­ной и мно­гих дру­гих. В общей слож­но­сти, к 1981 году Алек­сандр Окунь сде­лал деко­ра­ции и костю­мы к вось­ми­де­ся­ти спек­так­лям. В США с его уча­сти­ем было выпу­ще­но око­ло пяти­де­ся­ти поста­но­вок, в том чис­ле – мюзикл «Роза», кото­рый поста­вил вели­кий бро­д­вей­ский режис­сер Принс. С 1984 года Алек­сандр Окунь явля­ет­ся чле­ном орга­ни­за­ции United Scenic Artists of America (ана­лог «Сою­за теат­раль­ных дея­те­лей России»).

Худож­ник-поста­нов­щик, заслу­жен­ный худож­ник РСФСР Алек­сандр Окунь:

– Ком­по­зи­ция спек­так­ля — вопрос отдель­ный и слож­ный. Иде­аль­ную напря­жен­ность про­стран­ства созда­ет ком­по­зи­ция кре­ста. Сто­ит акте­ру вой­ти из цен­тра, как весь зри­тель­ный зал устрем­лен на него: кто вошел? Кто ушел? Точ­но так же рабо­та­ет литур­гия в хра­ме — века­ми про­ве­рен­ное дей­ство! Сло­вом, ком­по­зи­ция – это пер­вое. Вто­рое — автор. Что тре­бу­ет Сер­гей Дес­ниц­кий? И тре­тье: что я могу пред­ло­жить кон­крет­но, не имея воз­мож­но­сти лич­но при­сут­ство­вать в теат­ре? Мы с режис­се­ром пред­ста­ви­ли себе эсте­ти­ку спек­так­ля как теку­щую репе­ти­цию «Мифи­че­ско­го мужа». Для дина­ми­ки, пере­мен дей­ствия (МХТ, гри­мер­ка, ресто­ран, дом в Ялте) слу­жат теат­раль­ные шир­мы, на кото­рых рас­по­ло­же­ны доку­мен­таль­ные фото­кол­ла­жи, пере­да­ю­щие дух вре­ме­ни и ощу­ще­ние непро­стых, но ярких отно­ше­ний меж­ду вели­ким писа­те­лем и вели­кой актри­сой. Объ­еди­ня­ют все это две пла­сти­ны: они висят под про­из­воль­ным углом, но вме­сте обра­зу­ют полу­объ­ем­ную кар­ти­ну. Это шех­те­лев­ский, изу­ми­тель­ный инте­рьер МХАТ: пор­тал с вынос­ным софи­том, и пустой зри­тель­ный зал.



Испол­ни­тель­ни­ца роли сест­ры мило­сер­дия Лари­са Алек­сан­дров­на Жуков­ская, заслу­жен­ная артист­ка Рос­сии, в труп­пе МХАТ им. М. Горь­ко­го – с 1961 года: «ста­рая мха­тов­ка» — рабо­та­ла, когда режис­се­ром был Миха­ил Кед­ров, застав­шая 90-летие Оль­ги Книппер-Чеховой:

– Пье­са, конеч­но, мало похо­жа на тра­ди­ци­он­ную, но это вели­ко­леп­ное лите­ра­тур­ное про­из­ве­де­ние! Я полу­чи­ла огром­ное удо­воль­ствие, ведь я ста­рая мха­тов­ка, артист­ка кед­ров­ско­го МХАТ. Я рабо­та­ла, когда глав­ным режис­се­ром был еще Миха­ил Нико­ла­е­вич Кед­ров, поэто­му я заста­ла даже юби­лей Книп­пер-Чехо­вой, когда ей испол­ня­лось 90 лет. Ее при­вез­ли в театр. И на сцене перед ней запу­сти­ли «вол­чок» из «Трех сестер». Она сто­я­ла над ним и гово­ри­ла: «У луко­мо­рья дуб зеле­ный, Зла­тая цепь на дубе том…» Вы не пред­став­ля­е­те, что было в зале!.. Так что я очень мно­го все­го виде­ла и то, что я про­чла в пье­се «Мифи­че­ский муж», доста­ви­ло мне истин­ное удо­воль­ствие и вызва­ло такие вос­по­ми­на­ния о моей моло­до­сти!.. Сер­гей Дес­ниц­кий ухва­тил в сво­ей пье­се такие момен­ты, кото­рые даже мне были неиз­вест­ны и инте­рес­ны. Мне очень хоте­лось играть в этом спек­так­ле, и когда Сер­гей пред­ло­жил мне сыг­рать эту малень­кую роль, я была ему благодарна.

Испол­ни­тель­ни­ца роли Оль­ги Книп­пер Ната­лия Медведева:

– Сва­дьба Чехо­ва и Книп­пер ста­ла лишь фор­маль­но­стью, в их отно­ше­ни­ях ниче­го не изме­ни­лось. Оль­га по-преж­не­му жила в Москве, и толь­ко пись­ма помо­га­ли супру­гам сохра­нить любовь. Писа­тель пре­крас­но пони­мал, что театр необ­хо­дим Оль­ге как воз­дух и нико­гда не про­сил ее оста­вить сце­ну. Близ­кие дру­зья Анто­на Пав­ло­ви­ча нена­ви­де­ли Оль­гу Лео­нар­дов­ну, счи­тая ее пове­де­ние без­нрав­ствен­ным. Вопре­ки мне­нию окру­жа­ю­щих, для Чехо­ва эти шесть лет были счаст­ли­вы­ми — с «милой актри­су­лей», так он ее иро­нич­но назы­вал. Он, даже уми­рая, чув­ство­вал себя живым. Сер­гей Гле­бо­вич Дес­ниц­кий — неве­ро­ят­но тон­кий режис­сер, боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ю­щий дета­лям и нюан­сам. Бла­го­да­ря ему мы погру­зи­лись в мир Худо­же­ствен­но­го теат­ра того вре­ме­ни, вре­ме­ни его ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия. Какое сча­стье рабо­тать с истин­ным мхатовцем!



Испол­ни­тель роли Анто­на Чехо­ва Юрий Ракович:

– Пье­са Сер­гея Гле­бо­ви­ча Дес­ниц­ко­го рас­кры­ва­ет, с каким тру­дом дались Чехо­ву его послед­ние про­из­ве­де­ния, осо­бен­но «Виш­не­вый сад»! Глав­ная боль его жиз­ни — он хотел заве­сти семью, и когда понял, что вот-вот умрет, судо­рож­но попы­тал­ся что-то изме­нить. На пер­вом месте у Анто­на Пав­ло­ви­ча все­гда было твор­че­ство. Отно­ше­ния с жен­щи­на­ми рас­це­ни­вал лишь как мимо­лет­ные свя­зи. Чехо­ва все­гда окру­жа­ло мно­же­ство жен­щин, но с Книп­пер он решил оста­но­вить­ся и создать семью.

Он пони­мал, что не смо­жет запе­реть Оль­гу Лео­нар­дов­ну в квар­ти­ре, что­бы она зани­ма­лась детьми и хозяй­ством, пони­мал, что она не бро­сит театр. Чехов не мог не знать о близ­кой свя­зи жены с Виш­нев­ским и Неми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко, хотя в пере­пис­ке доволь­но хит­ро ухо­дит от этой темы. Он гово­рил, что ему не нуж­на жена, кото­рая будет при­сут­ство­вать в его жиз­ни каж­дый день. Но когда ему ста­ло совсем пло­хо, он хотел, что­бы люби­мая жен­щи­на уха­жи­ва­ла за ним.

Мне хочет­ся доне­сти до зри­те­ля, в каких муках рож­да­лись пье­сы Чехо­ва, как его, по сути, застав­ля­ли рабо­тать и Маша, и Оль­га, и театр, и Неми­ро­вич-Дан­чен­ко лич­но. Они довле­ли над ним, а он сотво­рил шедев­ры. Талант не может суще­ство­вать без тру­да. Бла­го­да­ря это­му спек­так­лю Чехов начи­на­ет рас­кры­вать­ся для меня с дру­гой сто­ро­ны, ста­но­вит­ся ближе.

Испол­ни­тель­ни­ца роли Марии Пав­лов­ны Вера Десницкая:

– Мария Пав­лов­на – очень инте­рес­ная жен­щи­на, хотя я не могу для себя до кон­ца объ­яс­нить такую силь­ную уду­ша­ю­щую любовь к бра­ту, что­бы пожерт­во­вать сво­ей лич­ной жиз­нью ради него. Види­мо, быть сест­рой писа­те­ля было для нее важ­нее. А ведь она не была синим чул­ком. К ней сва­та­лись Леви­тан, Бунин… Она была неотъ­ем­ле­мым участ­ни­ком всех поси­де­лок, была весе­ло­го, лег­ко­го нра­ва. Но зада­ви­ла свою лич­ность: мог­ла стать худож­ни­ком, но не ста­ла, мог­ла создать свою семью, но не ста­ла. Брат был ее семьей и от это­го так болез­нен­но ей далась его женить­ба. Она отка­за­ла бы всем, ради него, а он… И в ито­ге она оста­лась свя­зан­ной с Оль­гой Лео­нар­дов­ной до кон­ца дней. Сер­гей Гле­бо­вич как режис­сер такой же тре­пет­ный, забот­ли­вый и пере­жи­ва­ю­щий, как и Папа. Я счаст­ли­ва, что мне выпа­ла такая воз­мож­ность пора­бо­тать с ним вме­сте, пото­му что я знаю, каких резуль­та­тов он все­гда доби­ва­ет­ся, будучи режис­се­ром и педа­го­гом. И хоть я и ста­ра­юсь не быть «папи­ной доч­кой», а само­сто­я­тель­ной твор­че­ской еди­ни­цей, все рав­но я – Десницкая.

Фото – Петр ЗАХАРОВ, Ната­лия ГУБЕРНАТОРОВА

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