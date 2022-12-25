200 юных артистов театра «Непоседы» выступили в новогоднем гала-концерте

Театрализованные постановки, яркие карнавальные костюмы, зажигательные детские танцы, - 21 декабря 2022 года на сцене концертного зала «Планета КВН» искрилось новогоднее шоу звездной детской студии «Непоседы». 220 юных артистов - все воспитанники театра - вышли в этот вечер на большую сцену.

Каждый год в декабре праздничный гала-концерт «Непосед» собирает аншлаги - около 40 музыкальных номеров программы открывают для детей возможность с разных сторон продемонстрировать зрителям свой талант, профессионализм и артистичность. Самые маленькие артисты - от 4 лет - вышли на сцену впервые, сразу после первых месяцев обучения.

Сделав шаг в зал, зрители оказались в настоящей сказке, где все перевернулось с ног на голову. Здесь был и Дед Мороз, и команда сказочных эльфов, но сегодня «Непоседы» ничего не просили для себя — наоборот, это они исполняли желания Деда Мороза! А вместе с ним и желания всех зрителей — дарили праздник, любовь, радость и надежду.

Настоящая сказка продолжалась и в фойе — на протяжении всего вечера гости могли прикоснуться к миру добрых сюжетов писательницы-сказочницы Елены-Велены. На площадке была представлена выставка книг, и поклонники могли получить автограф.

Специальные гости концертной программы — победители благотворительного творческого проекта «Поколение М» компании МТС — Евгений Максаков из Курской области и Алина Черноусова из Ленинградской области. Ежегодно МТС совместно с «Непоседами» выбирают лучших артистов-участников конкурса из регионов и приглашают их в столицу выступить на одной сцене.

Номера исполнены, желания загаданы, и сегодня каждый юный артист «Непосед» может уверенно сказать — я хорошо поработал в этом году. Жди, дорогой зритель, от нас совсем скоро новых чудес!

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