Московский Новый драматический театр представляет спектакль «Жалкие»

Московский Новый драматический театр представляет: впервые на московской сцене спектакль «Жалкие» по пьесе современного российского драматурга Елены Ерпылевой, автора свыше 40 пьес, которые ставились в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске и других городах России, а также за рубежом.

«Жалкие» — победитель Международного конкурса современной драматургии «Исходное событие-XXI век»-2019 Номинация «XXI ВЕК», а также вошла в шорт-лист премии современной драматургии «Кульминация» (10 лучших пьес 2019 года).

Что ждёт нас в недалёком будущем? Каково место человека в мире, который с каждым днём становится всё более непредсказуемым, а реальность превосходит самые смелые догадки писателей-фантастов? На эти вопросы писатели пытаются ответить в книгах, драматурги — в театре, сценаристы — в кино. Пьеса Елены Ерпылёвой заинтересовала тем, что даёт возможность поразмышлять о «дивном новом мире» на театральной сцене.

Персонажи, на первый взгляд, обыкновенные люди — супружеская пара, два друга, сотрудник полиции… но что-то в их разговорах настораживает, поступки становятся странными, пугающими, а потом и вообще выходят за пределы человеческого понимания. Что-то произошло с этими людьми, живущими в опрокинутом мире со сбитыми критериями, аберрацией целей и смыслов. Они здоровы, красивы, богаты … но где-то рядом существуют «жалкие», которые отказались лезть на пьедестал жизни, не вписались в гонку за успехом. Есть ли шансы у такого общества, расколотого надвое — или одни в конце концов «отсортируют» других?

«Окончание эпохи совпало с окончанием нашего детства. Мы тогда думали, что завтра будет прекрасная жизнь…» — таков эпиграф к пьесе. Режиссёр спектакля Вячеслав Долгачёв считает, что непростые поиски себя в новом, непривычном мире — это то, перед чем рано или поздно окажется каждый из нас.

Когда? 24, 26 апреля, 10, 26 мая 2022 года.

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